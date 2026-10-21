A jornada de trabalho infinita chegou ao domingo. Para muitos profissionais, o motivo é ansiedade

O expediente das 9h às 17h deixou de caber nele mesmo. Profissionais de escritório são interrompidos a cada dois minutos, em média, por reuniões, e-mails ou mensagens, segundo dados da Microsoft sobre usuários de suas ferramentas de trabalho em todo o mundo. Para compensar, a jornada se espalha: as mensagens de chat enviadas fora do horário comercial cresceram 15% em um ano e chegaram a uma média de 58 por usuário.

A Microsoft chama o fenômeno de “jornada de trabalho infinita”. E, cada vez mais, o que não cabe na semana vai parar no domingo.

Em pesquisa da Owl Labs com 2.000 profissionais nos Estados Unidos, quase metade disse costumar trabalhar aos domingos: 21% o dia todo ou quase todo, e 24% por algumas horas. Entre os demais, 11% só checam as mensagens, 18% raramente trabalham no dia e 26% nunca trabalham.

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Puxada para cinco direções

Para parte dos profissionais, o domingo é o único momento para se concentrar. A contadora Alessia Montanaro, de 30 anos, trabalha até 60 horas por semana desde setembro, às vezes até as 23h, e criou o hábito de abrir o computador no escritório de casa, em Austin, no Texas, aos domingos. Durante a semana, diz ela, é puxada para cinco direções diferentes, com mensagens e pedidos de colegas e superiores.

As reuniões pesam nessa conta. Na pesquisa da Owl Labs, 38% dizem sofrer de fadiga de reuniões, e as queixas mais comuns são o excesso de encontros e a duração de cada um.

Para Frank Weishaupt, CEO da Owl Labs, um domingo sem distrações ajuda a produzir mais. Mas também pode indicar que a semana está lotada de tarefas que ocupam tempo sem gerar resultado.

Flexibilidade ou porta aberta para mais tarefas

Weishaupt vê um lado positivo no hábito, ligado ao desejo de flexibilidade. A Owl Labs criou o termo “microshifting” para descrever o trabalho feito fora do bloco tradicional de segunda a sexta, das 9h às 17h.

A prática ajuda mães, cuidadores e quem precisa se ausentar por algumas horas durante a semana. A gerente de contas Kylie Gonzalez, de 29 anos, trabalha de casa no domingo quando tirou tempo nos dias úteis para consultas médicas ou para buscar os filhos na escola.

Ela evita passar de uma hora de trabalho no fim de semana ou transformar isso em hábito. “Algumas empresas podem se aproveitar disso e colocar mais coisas no seu prato, porque veem que tanta coisa está sendo feita”, diz.

O domingo como remédio para a ansiedade

Antes da pandemia, o normal era chegar ao escritório na segunda-feira e organizar a semana, segundo Weishaupt. Essa preparação migrou para o domingo.

Para a consultora de estratégia Tobi Collins, de 28 anos, que vive em Dallas, o trabalho no fim de semana alivia a angústia típica do domingo à noite. “Meu domingo à noite é horrível, porque só fico pensando na segunda-feira e em tudo o que não terminei na sexta”, diz. Adiantar as tarefas deixa a semana menos assustadora, segundo ela.

Dina Otero, de 42 anos, que mora na Filadélfia, já fez o mesmo. Ela costumava trabalhar nos fins de semana e chegou a gastar domingos de volta das férias respondendo e-mails antes do retorno oficial. Dizia a si mesma que era uma forma de sair na frente. Hoje, enxerga ali a ansiedade. Era o seu jeito de achar que tinha controle sobre coisas que, na verdade, não controlava, diz.

Quando 40 horas viram 60

O cenário de mercado pesa. Com empresas anunciando demissões antes mesmo de executá-las, contratando menos e elevando as expectativas sobre o uso de inteligência artificial, Weishaupt afirma que o trabalho aos domingos também pode ser sinal de excesso, motivado pelo medo de perder o emprego. Segundo ele, os profissionais estão fazendo de tudo para se manter nos cargos.

O risco aparece no longo prazo. “Se 40 horas viram 60, você sabe que vai ter esgotamento, frustração e, quando o pêndulo voltar, muita rotatividade”, diz Weishaupt.

LaToya Allen, de 45 anos, moradora de Washington, viveu esse ciclo em 2020, quando se desiludiu com o emprego em uma empresa de tecnologia. Hoje, ela tem uma consultoria própria e trabalha praticamente sete dias por semana, o que considera parte do pacote de empreender. Para quem cumpre expediente fixo, não vê o domingo como garantia de nada. “Só porque o seu gerente te vê no Slack no domingo, qual é a diferença?”, questiona.

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Perceber quando o trabalho extra é planejamento e quando é ansiedade exige autoconhecimento e autogestão, duas bases da inteligência emocional. As mesmas habilidades ajudam a negociar prioridades durante a semana e a impor limites sem colocar a carreira em risco.

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Abrir o notebook no domingo pode até adiantar a segunda-feira, mas não resolve o que fez a semana transbordar.

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