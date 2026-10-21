Imagens da Nasa mostram que o El Niño está mudando a cor do Oceano Pacífico; entenda por quê

Imagens de satélite divulgadas pela Nasa mostram como o El Niño está alterando a coloração de áreas do Oceano Pacífico. Regiões antes esverdeadas passaram a apresentar tons mais azulados devido à redução de organismos microscópicos na água.

O fenômeno pode se tornar o mais intenso já registrado desde 1950. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), há 83% de probabilidade de o El Niño superar a intensidade dos anteriores no trimestre de outubro a dezembro de 2026.

As alterações foram identificadas pelo satélite PACE, lançado em 2024, que monitora a composição dos oceanos e permite acompanhar os efeitos do fenômeno climático sobre o ambiente marinho.

Por que o El Niño está mudando a cor do Oceano Pacífico?

A mudança está relacionada à diminuição do fitoplâncton, conjunto de organismos microscópicos que vive próximo à superfície do oceano e contribui para os tons esverdeados da água.

Em condições normais, os ventos alísios favorecem a subida de águas profundas, frias e ricas em nutrientes. Esse processo, conhecido como ressurgência, sustenta o crescimento do fitoplâncton.

Durante o El Niño, o enfraquecimento desses ventos reduz a chegada de nutrientes à superfície. Com menos nutrientes disponíveis, a quantidade de fitoplâncton pode diminuir. Como resultado, determinadas regiões do Pacífico passam a apresentar uma coloração mais azulada.

O que a mudança de cor revela sobre a vida marinha?

O fitoplâncton constitui a base de grande parte da cadeia alimentar oceânica, servindo de alimento para pequenos organismos que sustentam outras espécies marinhas.

Com menos fitoplâncton disponível, essa cadeia pode ser afetada. Segundo a Nasa, a redução de alimento pode levar diferentes espécies a buscar outras regiões do oceano para se alimentar.

As alterações na cor da água permitem aos pesquisadores acompanhar essas mudanças. O cientista Matthew Kehrli, da equipe do satélite PACE, destaca que o oceano apresenta uma grande variedade de tonalidades, que ajudam a revelar diferenças na presença desses organismos.

Como a NASA monitora as mudanças no Oceano Pacífico?

O satélite PACE utiliza o instrumento Ocean Color Instrument para medir a luz refletida pela superfície oceânica em diferentes comprimentos de onda. A tecnologia permite identificar variações na distribuição do fitoplâncton e acompanhar mudanças nas características da água.

As imagens divulgadas pela Nasa comparam dados de 2025 e 2026, mostrando diferenças na coloração, na temperatura da superfície e na altura do nível do mar.

Esta é a primeira vez que o PACE acompanha o desenvolvimento de um episódio de El Niño desde seu lançamento. Os dados ajudam os pesquisadores a investigar como as alterações na circulação oceânica afetam a produtividade biológica e os ecossistemas marinhos.