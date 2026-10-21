Imagens da Nasa mostram que o El Niño está mudando a cor do Oceano Pacífico; entenda por quê

Nasa: satélite PACE monitora alterações na cor do oceano associadas às mudanças provocadas pelo El Niño (Nasa)
Redatora
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14h57.
Imagens de satélite divulgadas pela Nasa mostram como o El Niño está alterando a coloração de áreas do Oceano Pacífico. Regiões antes esverdeadas passaram a apresentar tons mais azulados devido à redução de organismos microscópicos na água.
O fenômeno pode se tornar o mais intenso já registrado desde 1950. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), há 83% de probabilidade de o El Niño superar a intensidade dos anteriores no trimestre de outubro a dezembro de 2026.
As alterações foram identificadas pelo satélite PACE, lançado em 2024, que monitora a composição dos oceanos e permite acompanhar os efeitos do fenômeno climático sobre o ambiente marinho.
A mudança está relacionada à diminuição do fitoplâncton, conjunto de organismos microscópicos que vive próximo à superfície do oceano e contribui para os tons esverdeados da água.
Em condições normais, os ventos alísios favorecem a subida de águas profundas, frias e ricas em nutrientes. Esse processo, conhecido como ressurgência, sustenta o crescimento do fitoplâncton.
Durante o El Niño, o enfraquecimento desses ventos reduz a chegada de nutrientes à superfície. Com menos nutrientes disponíveis, a quantidade de fitoplâncton pode diminuir. Como resultado, determinadas regiões do Pacífico passam a apresentar uma coloração mais azulada.
O fitoplâncton constitui a base de grande parte da cadeia alimentar oceânica, servindo de alimento para pequenos organismos que sustentam outras espécies marinhas.
Com menos fitoplâncton disponível, essa cadeia pode ser afetada. Segundo a Nasa, a redução de alimento pode levar diferentes espécies a buscar outras regiões do oceano para se alimentar.
As alterações na cor da água permitem aos pesquisadores acompanhar essas mudanças. O cientista Matthew Kehrli, da equipe do satélite PACE, destaca que o oceano apresenta uma grande variedade de tonalidades, que ajudam a revelar diferenças na presença desses organismos.
O satélite PACE utiliza o instrumento Ocean Color Instrument para medir a luz refletida pela superfície oceânica em diferentes comprimentos de onda. A tecnologia permite identificar variações na distribuição do fitoplâncton e acompanhar mudanças nas características da água.
As imagens divulgadas pela Nasa comparam dados de 2025 e 2026, mostrando diferenças na coloração, na temperatura da superfície e na altura do nível do mar.
Esta é a primeira vez que o PACE acompanha o desenvolvimento de um episódio de El Niño desde seu lançamento. Os dados ajudam os pesquisadores a investigar como as alterações na circulação oceânica afetam a produtividade biológica e os ecossistemas marinhos.