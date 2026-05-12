Cor não existe? Ciência explica por que cérebro 'cria' o vermelho

A cor pode não existir da forma como você imagina. Embora tons como vermelho, azul ou roxo pareçam características naturais dos objetos, a ciência indica que essas tonalidades são construções do cérebro humano. Essa constatação ajuda a explicar por que é tão difícil — ou até impossível — descrever uma cor para alguém que nunca a viu.

A explicação foi detalhada pelo neurocientista Christof Koch, pesquisador do Allen Institute for Brain Science, e divulgada pela Popular Science, que reúne estudos sobre como o cérebro interpreta a luz e transforma estímulos visuais em percepção.

Segundo Koch, a cor não existe no mundo físico como uma propriedade independente. O que há são fótons — partículas de luz — com diferentes comprimentos de onda. Quando a luz atinge um objeto, parte dela é refletida e captada pelos olhos. Esses sinais são convertidos em impulsos elétricos que chegam ao cérebro, onde são processados e transformados na experiência que chamamos de cor.

Isso significa que o vermelho não está no objeto em si, mas é gerado internamente a partir da forma como o cérebro interpreta a luz.

A percepção da cor é uma experiência subjetiva

A dificuldade de descrever uma cor está ligada ao fato de que ela é uma experiência individual. É possível medir o comprimento de onda associado ao vermelho, mas não a sensação de percebê-lo.

Na filosofia da mente, esse tipo de vivência é chamado de “qualia” — a experiência subjetiva de um estímulo. No caso das cores, trata-se da sensação interna de enxergar um tom específico, algo que não pode ser completamente traduzido em linguagem ou números.

Um experimento clássico ajuda a ilustrar esse limite. Proposto pelo filósofo Frank Jackson, o “Quarto de Mary” descreve uma cientista que conhece toda a teoria sobre cores, mas nunca as viu. Ao ter contato com o vermelho pela primeira vez, ela aprende algo novo: a experiência real, que vai além do conhecimento científico.

A ilusão das cores no cotidiano

A percepção das cores revela um mecanismo mais amplo: o cérebro não reproduz o mundo exatamente como ele é, mas constrói uma interpretação baseada em estímulos sensoriais. Esse processo envolve cálculos automáticos e inconscientes, como a forma de interpretar iluminação, contraste e contexto. O resultado é uma realidade visual coerente — mas não necessariamente idêntica ao mundo físico.

Um dos exemplos mais conhecidos dessa variação na percepção é o vestido que viralizou na internet em 2015. Enquanto algumas pessoas viam a peça azul e preta, outras enxergavam branco e dourado.

A diferença ocorre porque o cérebro interpreta a iluminação da imagem de maneiras distintas, com base em experiências anteriores e hábitos de exposição à luz. Um estudo conduzido pelo neurocientista Pascal Wallisch, da New York University, com mais de 13 mil participantes, indicou que essas diferenças estão relacionadas aos padrões de exposição à luz natural e artificial.

Por que enxergamos o mundo de formas diferentes

Cada pessoa constrói sua própria percepção da realidade a partir de fatores como genética, experiências de vida e ambiente. Isso cria pequenas variações na forma como interpretamos o que vemos. Na maioria das situações, essas diferenças são mínimas e não interferem na comunicação. No entanto, em contextos específicos — como imagens ambíguas — elas se tornam evidentes.

A experiência do vermelho não pode ser medida

Embora a ciência consiga mapear com precisão o que acontece no cérebro ao enxergar uma cor, a experiência subjetiva permanece impossível de quantificar. A sensação de ver o vermelho, assim como o sabor de um alimento ou a percepção da dor, é interna e individual. Ela não pode ser completamente capturada por dados ou descrições técnicas.

Do ponto de vista físico, a cor não existe como um elemento independente — apenas a luz e seus comprimentos de onda são reais. Já do ponto de vista humano, a cor é absolutamente concreta, porque é percebida.

Essa dualidade explica por que algo tão familiar pode ser, ao mesmo tempo, difícil de definir. O vermelho que você vê pode não existir fora do cérebro, mas a experiência dele é real.

Diante disso, o especialista destaca que a forma como percebemos as cores mostra que a realidade não é apenas aquilo que está diante dos olhos, mas também o resultado de como o cérebro interpreta essas informações. No fim, cada pessoa vive uma experiência visual única. Embora compartilhemos uma percepção semelhante do mundo, aquilo que você vê continua sendo, em parte, exclusivo da sua própria mente.