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Papa Leão XIV passará por cirurgia para retirar nódulo no pulmão

Pontífice de 71 anos informou aos fiéis que alteração foi detectada em estágio inicial; procedimento será realizado em Roma nos próximos dias

Papa Leão XIV: pontífice passará por cirurgia (ELISABETTA TREVISAN/VATICAN MEDIA/AFP/AFP Photo)

Papa Leão XIV: pontífice passará por cirurgia (ELISABETTA TREVISAN/VATICAN MEDIA/AFP/AFP Photo)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 08h58.

Última atualização em 11 de outubro de 2026 às 08h59.

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O papa Leão XIV anunciou neste domingo, 11, que passará por uma cirurgia nos próximos dias para retirar um nódulo pulmonar identificado em estágio inicial. O procedimento ocorrerá no Hospital Agostino Gemelli, na capital italiana, e a Santa Sé prevê cerca de uma semana de recuperação hospitalar.

O papa Leão XIV informou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, neste domingo, 11, que passará por uma intervenção cirúrgica nos próximos dias para a retirada de um nódulo pulmonar.

Segundo o religioso, a alteração foi identificada em estágio inicial durante exames de rotina recentes e apresenta crescimento controlado.

A cirurgia será conduzida no Hospital Agostino Gemelli, na capital italiana. A estimativa da Santa Sé é de que o período de recuperação hospitalar do líder religioso dure cerca de uma semana.

"A cirurgia já está agendada para os próximos dias. Agradeço pela proximidade espiritual de vocês e confio-me às suas orações", declarou o papa durante o anúncio ao público.

O que é um nódulo pulmonar?

Um nódulo pulmonar consiste em uma massa densa identificada na região dos pulmões. Na maioria dos casos em que é detectado de forma assintomática durante exames de imagem, trata-se de uma formação benigna.

Próximos passos e agenda

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, não detalhou quais exames identificaram a alteração nem informou se a agenda de compromissos do pontífice sofrerá alterações após a alta. A programação oficial do papa prevê uma viagem de duas semanas à América Latina no início de novembro, com visitas agendadas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru — país onde viveu por mais de 20 anos.

Norte-americano de nascimento, Robert Prevost foi eleito pontífice em maio de 2025, sucedendo ao papa Francisco, falecido em abril do ano anterior. Com 71 anos, o papa Leão XIV não apresenta outro histórico conhecido de problemas de saúde.

'Perguntas frequentes'

Por que o papa Leão XIV passará por uma cirurgia? ＋

O papa Leão XIV passará pela cirurgia para retirar um nódulo pulmonar. Segundo o pontífice, a alteração foi identificada em estágio inicial durante exames de rotina recentes e apresenta crescimento controlado.

Quando será a cirurgia do papa Leão XIV? ＋

A cirurgia está agendada para os próximos dias, conforme anunciou o papa Leão XIV neste domingo, 11. A data exata do procedimento não foi informada.

Onde o papa Leão XIV será operado? ＋

O papa Leão XIV será operado no Hospital Agostino Gemelli, na capital italiana. Segundo a Santa Sé, a recuperação hospitalar deve durar cerca de uma semana.

O que é um nódulo pulmonar? ＋

Um nódulo pulmonar é uma massa densa identificada na região dos pulmões. Na maioria dos casos em que a alteração é detectada sem sintomas durante exames de imagem, a formação é benigna.

A cirurgia afetará a agenda do papa Leão XIV? ＋

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, não informou se a agenda do papa Leão XIV sofrerá alterações após a alta. A programação oficial prevê uma viagem de duas semanas à América Latina no início de novembro, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru.

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