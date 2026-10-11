Papa Leão XIV passará por cirurgia para retirar nódulo no pulmão

RESUMO ＋ O papa Leão XIV anunciou neste domingo, 11, que passará por uma cirurgia nos próximos dias para retirar um nódulo pulmonar identificado em estágio inicial. O procedimento ocorrerá no Hospital Agostino Gemelli, na capital italiana, e a Santa Sé prevê cerca de uma semana de recuperação hospitalar.

O papa Leão XIV informou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, neste domingo, 11, que passará por uma intervenção cirúrgica nos próximos dias para a retirada de um nódulo pulmonar.

Segundo o religioso, a alteração foi identificada em estágio inicial durante exames de rotina recentes e apresenta crescimento controlado.

A cirurgia será conduzida no Hospital Agostino Gemelli, na capital italiana. A estimativa da Santa Sé é de que o período de recuperação hospitalar do líder religioso dure cerca de uma semana.

"A cirurgia já está agendada para os próximos dias. Agradeço pela proximidade espiritual de vocês e confio-me às suas orações", declarou o papa durante o anúncio ao público.

O que é um nódulo pulmonar?

Um nódulo pulmonar consiste em uma massa densa identificada na região dos pulmões. Na maioria dos casos em que é detectado de forma assintomática durante exames de imagem, trata-se de uma formação benigna.

Próximos passos e agenda

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, não detalhou quais exames identificaram a alteração nem informou se a agenda de compromissos do pontífice sofrerá alterações após a alta. A programação oficial do papa prevê uma viagem de duas semanas à América Latina no início de novembro, com visitas agendadas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru — país onde viveu por mais de 20 anos.

Norte-americano de nascimento, Robert Prevost foi eleito pontífice em maio de 2025, sucedendo ao papa Francisco, falecido em abril do ano anterior. Com 71 anos, o papa Leão XIV não apresenta outro histórico conhecido de problemas de saúde.