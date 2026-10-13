Papa Leão XIV é diagnosticado com câncer de pulmão após cirurgia

RESUMO ＋ O papa Leão XIV, de 71 anos, foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar após uma cirurgia nesta terça-feira, 13, para retirar a parte inferior do pulmão direito. Segundo o Vaticano, o procedimento durou cerca de 90 minutos, e o pontífice retornou ao quarto do hospital Gemelli, em Roma. Exames adicionais avaliam se houve disseminação do câncer de pulmão.

O papa Leão XIV foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer de pulmão, após passar por uma cirurgia para a retirada da parte inferior do pulmão direito nesta terça-feira, 13. O procedimento durou cerca de 90 minutos.

Em comunicado, o Vaticano afirmou que a retirada de parte do pulmão foi necessária para garantir a remoção da área afetada, acrescentando que a intervenção "confirmou o diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar, como já se suspeitava a partir dos exames pré-operatórios".

Ainda não há informações sobre uma possível disseminação do câncer. Questionada sobre o assunto pelo The Guardian, uma fonte da Santa Sé disse que exames adicionais estavam sendo realizados.

Segundo o Vaticano, após o procedimento, o pontífice, de 71 anos, acordou normalmente e retornou ao quarto do hospital Gemelli, em Roma, onde está internado.

No domingo, durante a oração do Angelus, Leão XIV havia revelado que médicos encontraram um pequeno nódulo no pulmão durante um exame. Na ocasião, afirmou que a alteração estava "bem contido" e havia sido identificada precocemente.

“Os médicos acreditam que seria correto intervir e, portanto, seguindo o conselho deles, decidi fazer a cirurgia para removê-lo”, disse o papa à multidão reunida na Praça de São Pedro.

"Conversamos com muita serenidade", disse cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, à Rai News. "Ele é realmente um grande exemplo. O anúncio foi uma surpresa total, ninguém esperava. Graças a Deus foi detectado imediatamente, para que a operação pudesse ser realizada sem demora. Normalmente, quando essas coisas são detectadas a tempo, podem ser resolvidas."

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Leão XIV se tornou, em maio do ano passado, o primeiro norte-americano a liderar a Igreja Católica Romana. Considerado geralmente saudável, o pontífice esteve na França em setembro e tem uma viagem de 12 dias à América do Sul prevista para novembro, com visitas a dez cidades.

Agenda do Papa

Todas as consultas de Leão XIV foram canceladas até 20 de outubro. A audiência papal semanal desta quarta-feira será conduzida pelo cardeal filipino Luis Antonio Tagle, eleito na semana passada decano do Colégio dos Cardeais, responsável por presidir os conclaves papais.