Mercado de trabalho exige novas habilidades em IA; veja 5 conhecimentos para desenvolver

A capacidade de trabalhar com inteligência artificial está ganhando espaço entre as competências exigidas pelo mercado. Para profissionais de diferentes áreas, isso não significa necessariamente aprender a programar ou desenvolver modelos, mas compreender como a tecnologia funciona e como incorporá-la às atividades do dia a dia.

O relatório AI and Skills: What We Know So Far, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em junho de 2026, aponta que a falta de habilidades é um dos obstáculos para a adoção da IA nas empresas. O documento também destaca que a maioria dos trabalhadores precisa desenvolver competências digitais, capacidade de interpretar dados e habilidades gerenciais, e não necessariamente conhecimentos avançados de programação.

Já o Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, coloca inteligência artificial e big data entre as habilidades com maior expectativa de crescimento até 2030.

Nesse cenário, existem conhecimentos que podem ajudar profissionais de diferentes níveis hierárquicos a utilizar a tecnologia com mais eficiência e responsabilidade.

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1. Engenharia de prompts e comunicação com a IA

Saber formular instruções é um dos primeiros conhecimentos necessários para utilizar ferramentas de inteligência artificial generativa, como ChatGPT, Claude e Gemini.

A chamada engenharia de prompts envolve construir comandos claros, fornecer contexto, estabelecer objetivos e especificar o formato esperado da resposta.

Na prática, um gerente pode utilizar esse conhecimento para solicitar uma análise de indicadores, estruturar uma apresentação ou organizar informações de uma reunião. Um analista pode pedir que a ferramenta compare documentos ou identifique padrões em um conjunto de dados.

O resultado depende não apenas da pergunta, mas também da qualidade das informações fornecidas e da clareza das instruções.

2. Análise crítica e validação de informações

A capacidade de avaliar respostas produzidas por sistemas de IA é outra competência importante. Mesmo ferramentas avançadas podem apresentar informações incorretas, inventar referências ou interpretar dados de maneira equivocada.

Por isso, é necessário desenvolver pensamento crítico para verificar fontes, conferir números, identificar inconsistências e comparar respostas com informações confiáveis.

Um profissional de finanças, por exemplo, pode utilizar a IA para organizar uma análise de mercado, mas precisa conferir os dados e os pressupostos utilizados antes de apresentar recomendações.

O conhecimento técnico da área continua sendo necessário para avaliar se o resultado faz sentido.

3. Análise de dados com apoio da inteligência artificial

Compreender dados e saber interpretá-los permite aproveitar melhor as ferramentas de IA em atividades profissionais.

Esse conhecimento envolve entender indicadores, reconhecer padrões, identificar tendências e transformar informações em subsídios para decisões.

Um coordenador comercial, por exemplo, pode utilizar ferramentas de IA para analisar resultados de vendas, comparar o desempenho de diferentes períodos e identificar possíveis pontos de atenção.

Não é necessário ser cientista de dados para começar. Entretanto, conhecer conceitos de estatística, métricas e visualização de informações ajuda a interpretar os resultados e fazer perguntas mais relevantes às ferramentas.

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4. Automação de processos e integração de ferramentas

Outro conhecimento importante é identificar atividades repetitivas que podem ser automatizadas com inteligência artificial.

Isso inclui compreender como conectar diferentes sistemas, configurar fluxos de trabalho e utilizar plataformas de automação para reduzir etapas operacionais.

Um profissional de recursos humanos, por exemplo, pode estruturar um fluxo para organizar informações de currículos. Já uma equipe de marketing pode automatizar a classificação de solicitações ou a consolidação de relatórios.

Ferramentas como Make, Zapier e n8n permitem conectar aplicações e criar processos automatizados, inclusive com recursos de IA.

O desenvolvimento dessa competência exige entender como os processos funcionam, quais etapas podem ser automatizadas e onde a revisão humana continua necessária.

5. Governança, segurança e uso responsável da IA

Conhecer os limites da inteligência artificial também faz parte da formação profissional. O uso dessas ferramentas envolve questões relacionadas à privacidade, proteção de dados, propriedade intelectual, vieses e transparência.

Um dos cuidados fundamentais é evitar inserir informações confidenciais, dados pessoais ou documentos estratégicos em plataformas sem verificar suas políticas de segurança e as regras estabelecidas pela organização.

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST), em seu perfil de gerenciamento de riscos para IA generativa, destaca aspectos como confiabilidade, transparência, privacidade e identificação de possíveis vieses.

Para gestores e lideranças, esse conhecimento também envolve estabelecer critérios para o uso da tecnologia pelas equipes, definir responsabilidades e acompanhar os riscos associados às aplicações.

Como aprofundar os conhecimentos em inteligência artificial?

Desenvolver essas competências envolve combinar experimentação prática, atualização profissional e compreensão dos impactos da tecnologia nos negócios.

Para analistas, coordenadores e gerentes, conhecer ferramentas é apenas uma parte do processo. Também é importante entender como a IA se relaciona com estratégia, gestão, finanças, operações e tomada de decisão.

Nesse contexto, programas de educação executiva, como MBAs, podem oferecer caminhos para aprofundar conhecimentos técnicos e desenvolver uma visão mais ampla sobre a aplicação da tecnologia nas organizações.

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