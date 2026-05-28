7 em cada 10 brasileiros já sofreram impactos de eventos climáticos extremos. E você?

Enchentes, secas e ondas de calor cada vez mais intensas já fazem parte da rotina dos brasileiros. Hoje, 77% da população afirma já ter sofrido algum prejuízo causado por eventos climáticos extremos.

É o que revela um novo estudo da Descarbonize Soluções, ao evidenciar que os impactos da crise climática vão além dos danos materiais e já alteram [grifar]comportamento, planos de vida e a percepção sobre o futuro.

Entre os entrevistados, 91% disseram já ter deixado de fazer ou repensado decisões por causa das mudanças do clima em curso.

Viajar para determinados destinos, comprar imóveis em algumas regiões e até realizar investimentos de longo prazo passaram a ser escolhas influenciadas pelo avanço da crise climática.

Segundo o levantamento, 25% dos brasileiros já reconsideraram viagens, 23% repensaram a compra de imóveis e 12% afirmaram ter mudado decisões relacionadas a investimentos.

Em março deste ano, outro estudo do Talanoa mostrou que 24% dos brasileiros já precisaram deixar suas casas ou se deslocar temporariamente por causa de desastres climáticos.

Os dados refletem uma mudança na percepção da população: a crise climática passa a ser percebida não apenas como uma questão ambiental, mas também econômica e social.

Nos últimos anos, o Brasil acumulou tragédias climáticas, como as enchentes históricas no Rio Grande do Sul, a estiagem recorde na Amazônia e sucessivas ondas de calor registradas em diferentes regiões do país.

Além das perdas humanas, os episódios também pesaram no bolso. Estimativas da Codex apontam perdas de R$ 61 bilhões aos cofres públicos em uma década.

O avanço da ecoansiedade

Junto com os episódios, surge a chamada "ecoansiedade", quando os efeitos emocionais da crise climática ganham espaço no cotidiano das pessoas. O dado chama a atenção: 52%, afirmou se preocupar frequentemente com esses fenômenos extremos.

Além disso, 66% disseram já ter buscado algum tipo de apoio para lidar com sentimentos relacionados a saúde do planeta.

As formas de suporte variam entre conversas com amigos e familiares, busca por informações na internet e apoio psicológico profissional.

A tendência acompanha o avanço global da chamada ansiedade climática, especialmente em meio ao aumento da frequência e intensidade dos desastres.

A preocupação com o futuro também aparece de forma expressiva na população brasileira. Metade dos entrevistados acredita que as próximas gerações viverão em condições piores do que as atuais por causa do clima.

Já 68% afirmam que notícias sobre eventos extremos aumentaram sua preocupação em relação ao futuro.

O retrato revelado surge em um momento de um temor crescente entre cientistas com a possibilidade de um El Niño de forte intensidade nos próximos meses.

Nesse cenário, especialistas apontam que investir em adaptação climática, com cidades mais resilientes, infraestrutura preparada e sistemas de prevenção, será cada vez mais essencial para reduzir impactos econômicos, sociais e humanos.