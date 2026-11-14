1º IPO desde a guerra no Irã surpreende em Dubai; saiba quem é a empresa

A primeira abertura de capital nos Emirados Árabes Unidos desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro deste ano, surpreendeu positivamente o mercado. As ações da DIP Holding, dona de um complexo imobiliário em Dubai, chegaram a subir 7% na estreia, após uma oferta de US$ 529 milhões.

Segundo analistas ouvidos pela imprensa internacional, dividendos atrativos, preços considerados adequados e expectativas de redução das tensões geopolíticas ajudaram a impulsionar o desempenho.

Os papéis encerraram o pregão de quarta-feira, 11, cotados a 1,18 dirham (US$ 0,32), valorização de 5% em relação ao preço de 1,12 dirham estabelecido na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação avaliou a companhia em cerca de 9,7 bilhões de dirhams.

A demanda foi quatro vezes superior à quantidade de ações disponíveis, embora a empresa tenha optado por estabelecer o preço próximo ao ponto médio da faixa indicativa, em vez do limite superior, movimento incomum em ofertas nos Emirados Árabes Unidos.

Quem é a empresa que estreou na bolsa de Dubai?

A DIP Holding é proprietária do Dubai Investments Park, empreendimento imobiliário de 2.300 hectares criado em 1997. O complexo reúne áreas residenciais, industriais e comerciais, além de galpões, hotéis, lojas, escolas e centros médicos.

A oferta envolveu 20% do capital da companhia e atraiu, especialmente, investidores locais. A demanda também contou com investidores internacionais, incluindo o fundo soberano da Arábia Saudita, Public Investment Fund (PIF), e uma unidade da Blackstone.

Apesar da procura elevada, o presidente do conselho da DIP, Khalid bin Kalban, afirmou na semana anterior à estreia que as restrições de liquidez nos mercados regionais e globais influenciaram a definição do preço.

Investidores também buscaram condições mais atrativas para compensar os riscos geopolíticos.

O que explica a valorização das ações?

O diretor de estratégia de investimentos e pesquisa da Kamco Invest, Junaid Ansari, vê três fatores ajudaram a sustentar o desempenho da DIP: rendimento de dividendos superior a 7%, contratos de aluguel de longo prazo e avaliação considerada adequada.

"A estabilização da situação geopolítica acaba sendo um fator incidental, reforçando ainda mais os ganhos já incorporados", afirmou Ansari à Bloomberg, em tradução livre do inglês.

O analista também avalia que a estreia pode favorecer futuras aberturas de capital na região, embora o sucesso de outras operações dependa das características de cada empresa e da estratégia das bolsas.

"Isso mostra, ainda assim, que os investidores estão dispostos a investir em empresas com fundamentos sólidos, a avaliações adequadas e justificáveis", acrescentou o especialista.

Guerra com Irã ainda influencia o mercado

Já Chiro Ghosh, diretor de pesquisa do SICO Bank, atribui a recuperação recente das bolsas regionais principalmente à melhora do sentimento dos investidores. Para ele, o mercado está "precificando a possibilidade de uma resolução antecipada do conflito", pontuou à Bloomberg.

O índice de referência de Dubai acumulava valorização superior a 7% em novembro, caminhando para registrar seu melhor desempenho mensal de 2026.

O movimento ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar interesse em buscar uma solução diplomática para a guerra com o Irã e afirmar que novos ataques não seriam necessários.

Apesar disso, episódios de tensão regional persistem e as negociações de paz apresentam poucos avanços. Só que, para Ansari, o sucesso da DIP mostra que ainda existe disposição dos investidores para participar de novas ofertas.

Enquanto Ghosh destaca o peso das expectativas de redução do conflito sobre a recuperação dos mercados.