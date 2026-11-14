Cultura não é o que a empresa promete na parede. É o que ela promove na segunda-feira

Quando alguém diz "isso não combina com a nossa cultura", o que está sendo protegido? Respeito pelas pessoas é um princípio; o jeito de conduzir uma reunião é um hábito. O compromisso com o cliente precisa permanecer; o produto, o canal e a forma de atendê-lo podem precisar mudar. Parte da responsabilidade do CEO é impedir que um hábito antigo ganhe a imunidade de um valor.

Essa distinção se perde com facilidade. Há propósito, valores, uma apresentação bonita e, em muitas empresas, uma parede. Mas cultura não é o que a empresa declara. É o que ela faz quando a declaração custa alguma coisa. E, quanto mais forte, mais eficiente ela é em rejeitar o que não se parece com ela: a mudança de que a empresa precisa, o caminho novo e a pessoa que chegou para subir a régua. A pergunta, portanto, não é se a sua cultura é forte. É o que ela faz com o que é diferente.

Rituais, heróis e mitos — e a coluna do "não vale"

Carrego uma convicção antiga sobre isso, registrada num material de formação de líderes que escrevi há duas décadas: cultura se fortalece por rituais, heróis e mitos. Os hábitos cultuados com disciplina, as pessoas que servem de referência e as premissas que o grupo toma como verdade. Continuo defendendo. O que aprendi depois é que esses mecanismos funcionam nos dois sentidos. Guardo o documento final de um programa de transformação cultural de uma empresa em que trabalhei, de 2019. Ao lado de cada valor, duas colunas: "vale" e "não vale". Não valia resultado a qualquer custo, não valia medo de errar e, na linha mais difícil de sustentar em qualquer empresa, não valia crescer sem merecer.

A coluna do "não vale" é a que dá trabalho: o teste começa quando o executivo que mais vende faz exatamente o que ela proíbe. Cultura só é cultura quando se torna acionável. O resto é decoração. Acionável significa que ela aparece em quem contratamos, promovemos, remuneramos e desligamos, e nos rituais que repetimos toda semana. Quase nada disso acontece na sala do CEO: o Gallup estima que cerca de 70% da variação no engajamento de uma equipe se explica pelo gestor imediato. A cultura que o funcionário conhece é o comportamento do chefe dele na segunda-feira.

A promoção, o bônus e a demissão: onde a cultura aparece

O mecanismo mais eloquente é a promoção: cada uma é um comunicado à empresa inteira sobre o que realmente vale, e nenhum workshop desfaz o recado. O segundo é o dinheiro: se o bônus paga só o número, a coluna do "não vale" vira sugestão. O teste definitivo é o profissional que entrega números excelentes e viola os valores; enquanto ele fica, todos aprendem que certas metas compram imunidade. Os rituais ensinam a mesma lição em voz mais baixa: quando celebramos quem salvou a entrega de madrugada, também reconhecemos quem mudou o processo para que a madrugada deixasse de ser necessária?

Um valor que nunca mudou uma promoção, um bônus ou uma demissão é decoração.

O sistema imunológico que rejeita o transplante

Até aqui, a maioria dos CEOs concorda. A parte incômoda vem agora. Toda cultura forte é também um sistema imunológico. Existe para proteger a empresa, e faz isso bem. O problema é que nem sempre distingue um vírus de um transplante, e pode tratar como ameaça justamente o que a empresa precisa incorporar. A reação raramente é frontal: a informação chega tarde, o convite deixa de acontecer, a iniciativa acumula barreiras que não existiam para as anteriores. No fim, parece que a pessoa simplesmente não se adaptou.

Eugene Kim e Theresa Glomb mostraram, no Journal of Applied Psychology, que profissionais de alto desempenho têm mais chance de se tornar alvo de hostilidade dos colegas, e que o mecanismo é a inveja. A saída está no mesmo estudo: quando o grupo se identifica fortemente com o próprio time, a hostilidade diminui. Proteger quem eleva a barra não é blindar um indivíduo. É fazer o grupo sentir que a barra mais alta também é dele.

Mas nem toda resistência é sabotagem. Quem chega pode desconhecer o cliente, ignorar uma restrição relevante ou confundir experiência anterior com superioridade. Cabe ao CEO garantir espaço para a contribuição nova e cobrar escuta de quem a trouxe. O mesmo mecanismo de defesa bloqueia o caminho novo e a mudança de direção, porque quem construiu a prática antiga é quem tem mais a perder com a nova. Nos três casos, o silêncio do CEO diante da omissão é lido como autorização.

O falso dilema entre exigência e segurança psicológica

Há um falso dilema que trava essa conversa: exigência ou segurança psicológica. Amy Edmondson, de Harvard, o desfaz com uma matriz simples: segurança sem padrão alto produz conforto; padrão alto sem segurança produz ansiedade, onde ninguém admite erro nem dá má notícia; só a combinação produz aprendizado. Um experimento bem preparado que falha merece uma resposta diferente de uma negligência recorrente. A Netflix, conhecida pela densidade de talento, acrescenta no seu memorando de cultura uma provocação mais útil do que o rigor: a cultura evolui com o negócio, e cada novo empregado ajuda a moldar o jeito de trabalhar. Você contrata pessoas para ampliar a empresa, ou espera que elas conquistem espaço reproduzindo quem já está lá?

Tudo isso depende de um princípio que considero essencial: tratar adultos como adultos. Explicar onde estamos e por que, mostrar a realidade sem alarmismo e convidar as pessoas a construir a saída. É o que permite que a má notícia suba antes de virar crise. Nem anestesia, nem alarmismo: a realidade inteira, um caminho possível e um convite para percorrê-lo junto.

Revisar o que você mesmo criou

Rituais, heróis e mitos continuam sustentando a cultura. Precisam também aceitar revisão, e isso inclui quem os criou. Qual prática continuo defendendo porque funciona, e qual defendo porque fui eu quem a implantou? O CEO não pode pedir abertura ao novo e proteger a própria história de qualquer pergunta. A cultura forte de que a empresa precisa não é a que rejeita tudo o que é diferente. É a que sabe distinguir o que a ameaça do que a renova.

Quatro perguntas para o espelho

A terceira revisão, portanto, não pede uma nova lista de valores. Pede quatro decisões recentes, olhadas no espelho.

A promoção. Quem foi a última pessoa promovida ao seu primeiro escalão, e o que essa escolha ensinou a todos os outros sobre o que realmente vale?

A exceção. Qual comportamento da sua coluna do "não vale" você tolerou no último ano porque vinha de alguém que entrega resultado? Quanto tempo a empresa levou para perceber que você sabia?

O transplante. Quando chegou a última pessoa claramente acima da régua, o que a empresa aprendeu com ela, o que ela aprendeu com a empresa, e o que você fez para que os dois aprendizados acontecessem?

O erro. Qual foi o último experimento bem construído que falhou, o que aconteceu com quem o conduziu, e que prática sua mudou por causa dele?

Essas perguntas se respondem com decisões recentes, não com a apresentação de valores na mão. Se alguém de fora observasse só essas decisões, que cultura concluiria que a sua empresa tem?

Cultura não é o que a empresa promete na parede. É o que ela promove na segunda-feira — e o que ela rejeita na terça.