Johnnie Walker em Edimburgo: um parque de diversões do uísque

“Oito bolls de malte para o Frei John Cor, com os quais ele fará aqua vitae”. Aqua vitae, água da vida, uisquebach, uísque. Difícil acreditar que a bebida que hoje é símbolo de status teve origem humilde e monástica. A ascensão à alta sociedade se deu, em boa parte, por conta de certa phylloxera, que dizimava os vinhedos do Velho Mundo, lá por 1870. Fidalgos e abastados bebiam conhaque. Mas, sem as preciosas parreiras, pouco era produzido do outrora querido destilado de uvas.

Balcão interativo da loja na Princes Street organiza uísques por perfil de sabor, como defumado e cremoso. (Divulgação/Divulgação)

A clareira aberta pelo brandy francês permitiu que o uísque ganhasse o gosto do escocês endinheirado. Mas sua produção e comercialização continuavam, em boa parte, nas mãos de pessoas humildes. Um desses era John Walker. Seu pai, um agricultor, falecera em 1819. Com o dinheiro da venda da antiga propriedade rural, Walker e sua família abriram uma mercearia na cidade de Kilmarnock, Ayrshire.

O espaço vendia de tudo. Chás, vinhos e, claro, uísque. Mas não pense no espaço como uma mercearia de shopping center de elite, instalada ao lado de uma academia caríssima, sob a fundação de um condomínio multitorre de classe altíssima. Era uma loja simples, familiar, numa cidade de importância secundária para a economia escocesa.

Da mercearia à Princes Street

Hoje em dia, essa história parece folclore. Ainda mais depois de visitar o novo espaço da Johnnie Walker, em Edimburgo. É um prédio de oito andares, espólio de uma antiga loja de departamento, erigido em um dos pontos mais cobiçados da cidade – na Princes Street, bem em frente ao luxuoso hotel The Caledonian.

Tudo lá transpira luxo, riqueza e poder. No andar térreo, há uma grande loja, com diversos uísques da marca do andarilho. Mas não só aqueles que vemos em todo lugar. Há rótulos que só podem ser comprados lá. Edições criadas exclusivamente para aquele espaço, para a felicidade dos ébrios romeiros do uísque, como eu. Uma sala lateral, bem iluminada, também carrega alguns dos single malts mais icônicos do grupo.

Aqui, vale um parêntese. A Johnnie Walker faz parte da Diageo, um dos maiores grupos do mundo no ramo de destilados. Na Escócia, a empresa detém trinta e uma destilarias, o que representa, numa conta meio malandra, um quinto de todas as produtoras de uísque do país. O controle sobre essas destilarias dá à Johnnie Walker acesso a estoques quase incomparáveis para seus blends. E, também, gastrite para qualquer apaixonado por single malts que se aventure em uma loja com tamanho portfólio.

A Signature Experience

Mas, de volta à Princes Street. Além da loja, o visitante pode se aventurar em um tour que apresenta a história da marca e os fundamentos do uísque escocês. É a chamada Signature Experience, que, assim como o restante do edifício, não tem absolutamente nada de modesta. A visita começa com um ator caracterizado como John Walker, que se movimenta sobre esteiras ocultas atrás do cenário, em uma espécie de espetáculo teatral.

Sala imersiva da Signature Experience, com painéis luminosos sobre o processo de produção do uísque. (Divulgação/Divulgação)

E o que vem depois não é exatamente uma visita guiada, mas uma produção quase hollywoodiana, na qual projeções, efeitos luminosos e recursos tecnológicos se combinam para contar a história do uísque. Ao final, o visitante é convidado a preparar seu próprio highball, elaborado de acordo com o perfil sensorial identificado durante a experiência.

A edificação, entretanto, não é só exibicionismo. Nos andares intermediários funcionam diversas salas de aula, com programas para bartenders e profissionais do ramo de alimentos e bebidas. No andar superior, há também um espaço de eventos e um bar, que serve o portfólio praticamente completo da Diageo em pequenas doses, além de coquetéis e alguns comes. E, no diametralmente oposto porão, há uma espécie de cofre, e um espaço para experiências de combinação e degustação de uísque.

Uma demonstração de força

O espaço da Johnnie Walker em Princes Street não é impressionante somente para um apaixonado por uísque. É, para qualquer ser humano. É uma demonstração de força de uma das marcas mais conhecidas do mundo. É curioso, de certa forma, pensar que tudo isso começou com uma pequena mercearia em uma cidade interiorana.

Talvez John Walker estranhasse tamanha pompa. Mas, considerando que começou vendendo de tudo um pouco numa mercearia, provavelmente ficaria bastante satisfeito com o movimento da loja.