Ciência

Nova espécie de tubarão de apenas 21,5 cm é descoberta nas profundezas do Oceano Índico

Batizado de Etmopterus bulbosus, animal pertence ao grupo dos tubarões-lanterna e foi identificado a partir de um único exemplar

Tubarão-lanterna: novo animal foi encontrado próximo à costa da Ilha Maurício (RW Leslie e SV Bogorodsk)

Tubarão-lanterna: novo animal foi encontrado próximo à costa da Ilha Maurício (RW Leslie e SV Bogorodsk)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 17h09.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreEspécies
Saiba mais

Uma nova espécie de tubarão foi descoberta nas profundezas do oceano Índico, próximo à costa da Ilha Maurício. O animal foi encontrado entre 400 e 500 metros de profundidade durante uma operação científica de arrasto.

Batizado de Etmopterus bulbosus, o tubarão mede apenas 21,5 centímetros de comprimento e apresenta características físicas que o diferenciam de espécies conhecidas.

A descoberta foi descrita em um artigo publicado na revista científica Journal of the Ocean Science Foundation. Até o momento, apenas um exemplar foi identificado, o que limita o conhecimento sobre a distribuição e os hábitos da espécie.

O que diferencia o novo tubarão?

Uma das principais características do Etmopterus bulbosus é o focinho grande e arredondado, responsável pela escolha do nome científico. O animal pertence ao gênero Etmopterus, conhecido como grupo dos tubarões-lanterna, que reúne espécies encontradas principalmente em águas profundas.

Para identificar o exemplar, os pesquisadores realizaram análises genéticas e morfológicas, comparando suas características com as de outros integrantes do gênero. Os resultados indicaram proximidade com um grupo relacionado ao Etmopterus pusillus.

Também foram identificadas semelhanças com o Etmopterus sentosus, especialmente na distribuição dos dentículos dérmicos. Essas estruturas rígidas recobrem a pele dos tubarões e apresentam características importantes para a diferenciação das espécies.

Tubarão mede apenas 21,5 centímetros

O único exemplar conhecido é uma fêmea de 21,5 centímetros, medida do focinho até a extremidade da cauda. A coloração apresenta tons de marrom e preto, acompanhados por uma leve tonalidade arroxeada.

O tamanho chama atenção pela proximidade com o tubarão-lanterna-anão, considerado o menor tubarão conhecido, com aproximadamente 21,2 centímetros.

Entretanto, a comparação não permite determinar o tamanho máximo da nova espécie, já que apenas um indivíduo foi documentado. O gênero Etmopterus reúne 43 espécies catalogadas, muitas encontradas em regiões oceânicas de difícil acesso.

Tubarões-lanterna podem produzir luz

Uma característica presente em diversos integrantes desse grupo é a bioluminescência, capacidade de produzir luz por meio de estruturas especializadas chamadas fotóforos.

Esses órgãos luminosos estão localizados na pele e podem desempenhar diferentes funções nas profundezas do oceano. Entre as possibilidades estão a atração de presas e a proteção contra predadores.

No entanto, a descoberta de apenas um exemplar de Etmopterus bulbosus não permite estabelecer como essa característica se manifesta na nova espécie.

Espécies vivem em áreas pouco exploradas

A presença de tubarões-lanterna em grandes profundidades dificulta a observação direta e a coleta de informações sobre seus hábitos.

Segundo os dados apresentados, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) avaliou 40 das 43 espécies conhecidas do gênero. Desse total, 36 foram classificadas como de menor preocupação, três apresentaram dados insuficientes e uma foi considerada vulnerável.

Essas classificações, no entanto, não determinam o estado de conservação do Etmopterus bulbosus, cuja identificação científica se baseia em um único exemplar.

Acompanhe tudo sobre:EspéciesAnimaisOceanosCuriosidades

Mais de Ciência

O que acontece com os ovários após a menopausa? Estudo revela que continuam ativos

Primeiros animais podem ter surgido 200 milhões de anos antes do previsto, diz estudo

Casos de AVC entre adultos jovens aumentam 83% em quase 30 anos, aponta estudo

Por que células cancerígenas menores podem ser mais agressivas?

Mais na Exame

Ciência

O que acontece com os ovários após a menopausa? Estudo revela que continuam ativos

Brasil

Ato de Flávio Bolsonaro reuniu 71,9 mil na Paulista, mostra estimativa da USP

Pop

Dulce María, de Rebelde, lamenta morte de Lua Blanco: 'Completamente em choque'

Casual

Documentário sobre Elizabeth Holmes registra maior estreia do gênero em décadas