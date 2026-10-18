Nova espécie de tubarão de apenas 21,5 cm é descoberta nas profundezas do Oceano Índico

Uma nova espécie de tubarão foi descoberta nas profundezas do oceano Índico, próximo à costa da Ilha Maurício. O animal foi encontrado entre 400 e 500 metros de profundidade durante uma operação científica de arrasto.

Batizado de Etmopterus bulbosus, o tubarão mede apenas 21,5 centímetros de comprimento e apresenta características físicas que o diferenciam de espécies conhecidas.

A descoberta foi descrita em um artigo publicado na revista científica Journal of the Ocean Science Foundation. Até o momento, apenas um exemplar foi identificado, o que limita o conhecimento sobre a distribuição e os hábitos da espécie.

O que diferencia o novo tubarão?

Uma das principais características do Etmopterus bulbosus é o focinho grande e arredondado, responsável pela escolha do nome científico. O animal pertence ao gênero Etmopterus, conhecido como grupo dos tubarões-lanterna, que reúne espécies encontradas principalmente em águas profundas.

Para identificar o exemplar, os pesquisadores realizaram análises genéticas e morfológicas, comparando suas características com as de outros integrantes do gênero. Os resultados indicaram proximidade com um grupo relacionado ao Etmopterus pusillus.

Também foram identificadas semelhanças com o Etmopterus sentosus, especialmente na distribuição dos dentículos dérmicos. Essas estruturas rígidas recobrem a pele dos tubarões e apresentam características importantes para a diferenciação das espécies.

Tubarão mede apenas 21,5 centímetros

O único exemplar conhecido é uma fêmea de 21,5 centímetros, medida do focinho até a extremidade da cauda. A coloração apresenta tons de marrom e preto, acompanhados por uma leve tonalidade arroxeada.

O tamanho chama atenção pela proximidade com o tubarão-lanterna-anão, considerado o menor tubarão conhecido, com aproximadamente 21,2 centímetros.

Entretanto, a comparação não permite determinar o tamanho máximo da nova espécie, já que apenas um indivíduo foi documentado. O gênero Etmopterus reúne 43 espécies catalogadas, muitas encontradas em regiões oceânicas de difícil acesso.

Tubarões-lanterna podem produzir luz

Uma característica presente em diversos integrantes desse grupo é a bioluminescência, capacidade de produzir luz por meio de estruturas especializadas chamadas fotóforos.

Esses órgãos luminosos estão localizados na pele e podem desempenhar diferentes funções nas profundezas do oceano. Entre as possibilidades estão a atração de presas e a proteção contra predadores.

No entanto, a descoberta de apenas um exemplar de Etmopterus bulbosus não permite estabelecer como essa característica se manifesta na nova espécie.

Espécies vivem em áreas pouco exploradas

A presença de tubarões-lanterna em grandes profundidades dificulta a observação direta e a coleta de informações sobre seus hábitos.

Segundo os dados apresentados, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) avaliou 40 das 43 espécies conhecidas do gênero. Desse total, 36 foram classificadas como de menor preocupação, três apresentaram dados insuficientes e uma foi considerada vulnerável.

Essas classificações, no entanto, não determinam o estado de conservação do Etmopterus bulbosus, cuja identificação científica se baseia em um único exemplar.