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Hoje é feriado? Veja as 22 cidades com folga nesta terça-feira, 20 de outubro

Feriados municipais constam no calendário da Febraban e abrangem cidades de dez estados; confira a lista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12h03.

Última atualização em 20 de outubro de 2026 às 12h08.

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Moradores de 22 cidades brasileiras têm feriado municipal nesta terça-feira, 20 de outubro. As datas fazem parte do calendário de celebrações locais e podem marcar acontecimentos da história dos municípios ou homenagens religiosas.

A relação consta no calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e reúne municípios de dez estados. A Bahia concentra sete cidades da lista, seguida por Goiás e São Paulo, com quatro cada.

Confira onde há feriado municipal nesta terça-feira:

Bahia (BA)

  • Amélia Rodrigues
  • Conceição do Jacuípe
  • Pindobaçu
  • Santa Maria da Vitória
  • Teodoro Sampaio
  • Terra Nova
  • Ubatã

Espírito Santo (ES)

  • São José do Calçado

Goiás (GO)

  • Abadiânia
  • Caçu
  • Fazenda Nova
  • Santa Helena de Goiás

Maranhão (MA)

  • Loreto

Minas Gerais (MG)

  • Paracatu

Pará (PA)

  • Nova Ipixuna

Pernambuco (PE)

  • Sanharó

Rio Grande do Norte (RN)

  • Florânia

Rio Grande do Sul (RS)

  • São Pedro das Missões

São Paulo (SP)

  • Itápolis
  • Nova Guataporanga
  • Ribeira
  • Tarumã

O calendário da Febraban também permite consultar outras datas de feriados municipais e estaduais.

Quais são os próximos feriados nacionais de 2026?

Após outubro, o Brasil terá mais quatro feriados nacionais até o encerramento de 2026. Finados cairá em uma segunda-feira, enquanto o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e o Natal serão celebrados em sextas-feiras.

A Proclamação da República, por sua vez, cairá em um domingo. Veja as datas:

  • 2 de novembro, segunda-feira: Finados;
  • 15 de novembro, domingo: Proclamação da República;
  • 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro, sexta-feira: Natal.

Como funciona o trabalho nos feriados?

O descanso nos feriados segue as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da legislação que trata dessas datas. Alguns setores, porém, podem manter suas atividades, conforme as regras aplicáveis.

Quando o trabalho é permitido, o pagamento em dobro ou a concessão de uma folga para compensar a jornada deve seguir a legislação e as normas coletivas da categoria.

As condições dependem da atividade exercida e dos acordos entre empresas e trabalhadores.

Acompanhe tudo sobre:FeriadosCuriosidades

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