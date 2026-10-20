Hoje é feriado? Veja as 22 cidades com folga nesta terça-feira, 20 de outubro

Repórter
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12h03.
Última atualização em 20 de outubro de 2026 às 12h08.
Moradores de 22 cidades brasileiras têm feriado municipal nesta terça-feira, 20 de outubro. As datas fazem parte do calendário de celebrações locais e podem marcar acontecimentos da história dos municípios ou homenagens religiosas.
A relação consta no calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e reúne municípios de dez estados. A Bahia concentra sete cidades da lista, seguida por Goiás e São Paulo, com quatro cada.
Bahia (BA)
Espírito Santo (ES)
Goiás (GO)
Maranhão (MA)
Minas Gerais (MG)
Pará (PA)
Pernambuco (PE)
Rio Grande do Norte (RN)
Rio Grande do Sul (RS)
São Paulo (SP)
O calendário da Febraban também permite consultar outras datas de feriados municipais e estaduais.
Após outubro, o Brasil terá mais quatro feriados nacionais até o encerramento de 2026. Finados cairá em uma segunda-feira, enquanto o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e o Natal serão celebrados em sextas-feiras.
A Proclamação da República, por sua vez, cairá em um domingo. Veja as datas:
O descanso nos feriados segue as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da legislação que trata dessas datas. Alguns setores, porém, podem manter suas atividades, conforme as regras aplicáveis.
Quando o trabalho é permitido, o pagamento em dobro ou a concessão de uma folga para compensar a jornada deve seguir a legislação e as normas coletivas da categoria.
As condições dependem da atividade exercida e dos acordos entre empresas e trabalhadores.