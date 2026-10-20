Hoje é feriado? Veja as 22 cidades com folga nesta terça-feira, 20 de outubro

Moradores de 22 cidades brasileiras têm feriado municipal nesta terça-feira, 20 de outubro. As datas fazem parte do calendário de celebrações locais e podem marcar acontecimentos da história dos municípios ou homenagens religiosas.

A relação consta no calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e reúne municípios de dez estados. A Bahia concentra sete cidades da lista, seguida por Goiás e São Paulo, com quatro cada.

Confira onde há feriado municipal nesta terça-feira:

Bahia (BA)

Amélia Rodrigues

Conceição do Jacuípe

Pindobaçu

Santa Maria da Vitória

Teodoro Sampaio

Terra Nova

Ubatã

Espírito Santo (ES)

São José do Calçado

Goiás (GO)

Abadiânia

Caçu

Fazenda Nova

Santa Helena de Goiás

Maranhão (MA)

Loreto

Minas Gerais (MG)

Paracatu

Pará (PA)

Nova Ipixuna

Pernambuco (PE)

Sanharó

Rio Grande do Norte (RN)

Florânia

Rio Grande do Sul (RS)

São Pedro das Missões

São Paulo (SP)

Itápolis

Nova Guataporanga

Ribeira

Tarumã

O calendário da Febraban também permite consultar outras datas de feriados municipais e estaduais.

Quais são os próximos feriados nacionais de 2026?

Após outubro, o Brasil terá mais quatro feriados nacionais até o encerramento de 2026. Finados cairá em uma segunda-feira, enquanto o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e o Natal serão celebrados em sextas-feiras.

A Proclamação da República, por sua vez, cairá em um domingo. Veja as datas:

2 de novembro, segunda-feira: Finados;

15 de novembro, domingo: Proclamação da República;

20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro, sexta-feira: Natal.

Como funciona o trabalho nos feriados?

O descanso nos feriados segue as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da legislação que trata dessas datas. Alguns setores, porém, podem manter suas atividades, conforme as regras aplicáveis.

Quando o trabalho é permitido, o pagamento em dobro ou a concessão de uma folga para compensar a jornada deve seguir a legislação e as normas coletivas da categoria.

As condições dependem da atividade exercida e dos acordos entre empresas e trabalhadores.