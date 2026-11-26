Quem precisa recomendar prioridades para 2027 costuma chegar a dezembro com o mesmo problema: muitas decisões a tomar e pouca informação organizada sobre mercado e concorrência. Sem método, o achismo ocupa o espaço dos dados, e a preferência pessoal passa a valer como argumento.

O que o ranking do WEF mostra

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, coloca o pensamento analítico no topo das habilidades centrais: 70% das empresas, ou sete em cada dez, o consideram essencial. Na sequência aparecem resiliência, flexibilidade e agilidade, liderança e influência social, pensamento criativo e motivação e autoconsciência.

O mesmo levantamento, que reúne a visão de mais de mil empregadores, estima que 39% das habilidades centrais dos trabalhadores vão mudar até 2030. O índice era de 44% em 2023. Para 63% dos empregadores, a lacuna de habilidades é a principal barreira à transformação dos negócios no período.

Decidir com dados começa por um método. Na live Antecipe seu 2027, professores da EXAME Saint Paul resolvem casos reais ao vivo neste sábado, às 10h.

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Dado disponível não é decisão tomada

No Brasil, o sinal aparece nos anúncios de vaga. Segundo o Barômetro de Empregos de IA 2026, da PwC, a fatia de vagas que exigem competências em IA saltou de 1,1% para 3,6% entre 2024 e 2025. O dado indica um mercado que valoriza cada vez mais quem sabe usar tecnologia para chegar a uma decisão.

Relatório descreve, inteligência orienta

Há uma diferença prática entre os dois. O relatório informa o que aconteceu: vendas do trimestre, participação de mercado, movimentos de concorrentes. A inteligência de mercado parte desse material para indicar o que fazer, com prioridades, riscos e premissas explícitas.

O caminho costuma começar pela pergunta de decisão: o que precisa ser escolhido e até quando. Em seguida vêm as fontes públicas e verificáveis, com data e origem identificadas. Cada achado deve ser classificado como fato, inferência ou lacuna, para que a recomendação não esconda o que ainda não se sabe. O resultado funciona melhor quando cabe em três recomendações objetivas para o ano seguinte.

Tem um desafio de carreira, números ou crescimento para 2027? Envie para os professores na inscrição da live gratuita da EXAME Saint Paul.

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Onde a IA ajuda e onde exige cuidado

Ferramentas de IA aceleram a pesquisa, o cruzamento de fontes e a síntese de grandes volumes de texto. O risco está em aceitar o resultado sem conferência. Pedir que a ferramenta cite as fontes, apontar onde não há dado e abrir os links originais são etapas que mantêm a análise verificável. A IA organiza o material, e a responsabilidade pela decisão continua com quem a assina.

Um exemplo prático ao vivo

Na live Antecipe seu 2027, que a EXAME Saint Paul realiza neste sábado, 28 de novembro, às 10h, professores resolvem ao vivo casos reais de fim de ano. Um deles é o do profissional de estratégia, comercial ou trade que precisa indicar prioridades para 2027 sem dados organizados.

O professor Thiago Bisewski, fundador da Pixelwolf e docente de IA aplicada na EXAME Saint Paul, mostra como montar um mapa de concorrência e de tendências com pesquisa assistida por IA, com fontes citadas e lacunas apontadas. O tema é aprofundado no MBA em Inteligência de Mercado, voltado a transformar dados de mercado, clientes e concorrência em recomendações estratégicas. A inscrição é gratuita e feita na página do evento.

A condição especial de Black Friday dos MBAs online será revelada apenas ao vivo, para quem participar da live. As vagas são limitadas.



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