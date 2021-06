Nasa divulga vídeo interativo de rover explorando Marte; veja

Nesta quarta-feira, 9, a Nasa divulgou uma versão interativa de imagens tiradas do rover Perseverance em Marte entre 15 e 26 de abril de 2021.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy.

O Perseverance está em Marte desde 18 de fevereiro com seu pequeno companheiro e helicóptero, Ingenuity, que já realizou três voos pelo planeta vermelho enquanto o rover busca por indícios de que já houve vida no planeta vermelho.

Durante uma das viagens do helicóptero, o rover ficou 13 dias estacionado na região de Van Zyl Overlook e usou seu sistema de câmeras no Mastcam-Z, que fica na "cabeça" do aparelho, para capturar um panorama de 360 graus do local.

Nela, é possível ver marcações importantes, como onde está o Ingenuity ou a cratera de Jezero, local de pouso da espaçonave em fevereiro. Veja:

Sobre a missão Perseverance da Nasa

O objetivo principal do Perseverance é a busca por sinais de vida. O rover irá analisar a geologia e procurar pistas sobre como era o clima de Marte no passado, abrindo caminho para exploração humana. Ele também irá coletar rochas e sedimentos do local para serem analisados posteriormente na Terra, algo nunca antes feito no planeta.

A espaçonave, que viajou por volta de 468 milhões de quilômetros desde o seu lançamento no dia 30 de julho de 2020, pousou na cratera de Jezero, uma bacia no planeta vermelho, onde os cientistas acreditam que um antigo rio desaguou em um lago e depositou sedimentos. Eles consideram provável que o ambiente tenha preservado sinais de alguma vida que tenha habitado Marte até bilhões de anos atrás.

Conquistas da missão Perseverance da Nasa

Desde sua chegada, o Perseverance já divulgou vídeos da sua descida, o primeiro áudio de Marte e fotos inéditas.

O rover também avistou um redemoinho de poeira, viu uma espécie de arco-íris, nuvens coloridas e produziu oxigênio pela primeira vez na história do planeta.

Outra parte significativa da missão é o Ingenuity, helicóptero-drone movido a energia solar colocado dentro da “barriga” do rover. O pequeno aparelho viaja de forma autônoma quando ligado e já realizou tres voos em Marte.