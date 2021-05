Rover da Nasa registra imagens de nuvens coloridas em Marte

Cientistas da Nasa capturaram imagens de “pequenas nuvens cheias de cristais de gelo, algumas delas brilhando com cores” em Marte, como descrita em postagem, através de seu rover Curiosity ("curiosidade", em português), que está no planeta vermelho desde 2012.

Em Marte, os dias nublados são raros e as nuvens normalmente são encontradas no equador do planeta, durante a época mais fria do ano, quando o planeta está mais distante do Sol.

A equipe percebeu que as nuvens se formaram antes do esperado e decidiu documentar o fenômeno desde o momento em que apareceu pela primeira vez no final de janeiro, para aprender mais sobre a região marciana.

Por enquanto, a equipe do Curiosity já conseguiu decifrar o motivo das nuvens terem chegado tão cedo: as altitudes delas estão mais elevadas que o normal. As nuvens se encontram em um local muito frio, indicando que devem ser feitas de dióxido de carbono congelado (ou gelo seco). Ainda é necessário mais análises para confirmar a teoria, de acordo com a Nasa.

O rover da Nasa avistou nuvens iridescentes, ou "madrepérola", em 5 de março de 2021, o 3.048º dia marciano da missão. Na foto, estão cinco quadros costurados a partir de um panorama muito mais amplo tirado pela câmera do rover O rover da Nasa avistou nuvens iridescentes, ou "madrepérola", em 5 de março de 2021, o 3.048º dia marciano da missão. Na foto, estão cinco quadros costurados a partir de um panorama muito mais amplo tirado pela câmera do rover

As nuvens coloridas podem ser vistas logo após o pôr do sol em Marte, quando os cristais de gelo captam a luz fraca e brilham contra o céu que escurece. Na medida que se enchem de cristais, as nuvens ficam mais e mais brilhantes, até escurecerem quando a posição do Sol cai abaixo de sua altitude.

“Se você vir uma nuvem com um conjunto de cores pastel cintilantes, é porque as partículas da nuvem são quase idênticas em tamanho”, disse Mark Lemmon, cientista atmosférico do Space Science Institute. “Isso geralmente acontece logo depois que as nuvens se formaram e todas cresceram na mesma taxa.”

De acordo com Lemmon, as nuvens estão entre as coisas mais coloridas do planeta vermelho. "Se você estivesse observando o céu ao lado de Curiosity, poderia ver as cores a olho nu, embora fossem desbotadas", conta. “Sempre fico maravilhado com as cores que aparecem: vermelho, verde, azul e roxo. É muito legal ver algo brilhando com muitas cores em Marte."