Helicóptero avança mais longe no terceiro voo em Marte

O pequeno helicóptero Ingenuity, da Nasa, fez seu terceiro voo em Marte neste domingo, avançando mais longe e de forma mais rápida do que nas saídas anteriores, a um máximo de 7 km/h, informou a agência espacial americana.

Depois de um primeiro voo estacionário e de um segundo quase imobilizado, o helicóptero, desta vez, deslocou-se por 50 metros, atingindo uma velocidade de 7 km/h. "O voo de hoje foi como havíamos planejado, mas não menos incrível", assinalou Dave Lavery, diretor do programa, na sede da Nasa, em Washington.

O robô Perseverance, a bordo do qual chegou o pequeno helicóptero, de 1,8 kg, filmou o terceiro voo, que durou 80 segundos. A Nasa informou que trechos desse vídeo serão enviados à Terra nos próximos dias.

O voo, de deslocamento lateral, foi um teste para o sistema de navegação autônomo do helicóptero, que realiza o trajeto com base em informação previamente recebida. "Se ele voar muito rápido, o algoritmo de voo não consegue identificar o terreno", explicou a Nasa.

A densidade baixíssima do ar de Marte (1% da atmosfera terrestre) obrigou as equipes da Nasa a desenhar um helicóptero ultraleve, cujo quarto voo está sendo preparado. A expectativa é de que as operações se tornem cada vez mais difíceis e levem a máquina ao seu limite.

Após um mês, no máximo, a experiência será interrompida, para que o Perseverance se dedique à sua missão principal: buscar rastros de vida antiga em Marte.