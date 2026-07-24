Data centers impulsionam retomada do crédito imobiliário nos EUA

O mercado imobiliário comercial dos Estados Unidos voltou a ganhar espaço dentro das instituições financeiras, após atravessar um período crítico de inadimplência e desvalorização dos imóveis de escritórios. Os bancos voltaram a ampliar a concessão de crédito para o setor.

O Bank of America (BofA) e o U.S. Bancorp expandiram suas carteiras de crédito imobiliário comercial em mais de 8% na comparação anual, e o avanço foi ainda maior no Truist Financial, com crescimento próximo de 25%. No PNC Financial Services Group a alta foi de 15%.

O movimento não se restringe às maiores instituições. A Mortgage Bankers Association indicou que a emissão de novos empréstimos hipotecários comerciais aumentou mais de 50% no primeiro trimestre em relação a igual período do ano passado.

Entre os bancos comerciais, o volume de novos financiamentos chegou a crescer cerca de 80%.

Agora esse mercado de crédito se concentra, porém, nas apostas de segmentos considerados mais resilientes, como empreendimentos residenciais multifamiliares e data centers, de acordo com informações do Wall Street Journal.

Data centers lideram nova onda de crédito

Esses imóveis residenciais multifamiliares continuam atraindo demanda, enquanto projetos industriais e, principalmente, data centers ganharam protagonismo com a expansão dos investimentos em inteligência artificial (IA).

As instituições afirmam, no entanto, que a retomada não significa um afrouxamento na concessão de crédito.

Só que a percepção de risco mudou significativamente, na visão do CEO do Citizens Financial Group, Bruce Van Saun. "Há uma espécie de despertar para a ideia de que provavelmente é seguro voltar para a água. Precisamos de ativos lucrativos e podemos encontrar alguns ativos lucrativos atraentes", disse ao WSJ.

A mudança ocorre após anos de forte cautela. O avanço do trabalho remoto depois da pandemia elevou a vacância dos edifícios corporativos, pressionou o valor dos imóveis e alimentou temores de uma onda de calotes. Como resposta, os bancos reduziram significativamente a exposição ao setor.

Busca por rentabilidade impulsiona retomada

Dados do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) mostram, ainda, que os empréstimos imobiliários comerciais nos bancos estadunidenses somavam quase US$ 3 trilhões em junho, alta de cerca de 3% em relação ao ano anterior.

Além da melhora nos fundamentos do setor, a busca por novas fontes de rentabilidade também explica o movimento. A concorrência acirrada por depósitos reduziu as margens do negócio bancário tradicional, incentivando as instituições a ampliar outras linhas de crédito.

Mesmo assim, a postura permanece conservadora. O crédito imobiliário comercial ainda representa uma parcela relativamente pequena das carteiras dos maiores bancos, e a concorrência pelas melhores operações segue elevada, na avaliação de fontes ouvidas pelo WSJ.

O Bank OZK, tradicionalmente concentrado nesse segmento, informou ao jornal ter reduzido o ritmo de novas concessões no segundo trimestre justamente por causa da disputa mais intensa entre credores.