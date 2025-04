Blue Origin: o que faz a empresa de Jeff Bezos por trás do voo espacial de Katy Perry

A Blue Origin, fundada por Jeff Bezos em setembro de 2000, é uma das principais empresas privadas de exploração espacial dos Estados Unidos, com sede em Kent, Washington.

A companhia, que inicialmente foi concebida como um projeto visionário para revolucionar a exploração espacial, tem se consolidado como uma referência na indústria de propulsão de foguetes, oferecendo serviços como voos suborbitais e desenvolvimento de foguetes reutilizáveis.

Ao longo de sua trajetória, a empresa tem como foco principal a redução dos custos de acesso ao espaço e a construção de um futuro mais acessível para a humanidade nas estrelas. Nesta segunda-feira, 14, a empresa realizou o primeiro voo de uma tripulação só de mulheres em 60 anos, que incluia a cantora Katy Perry.

Voos suborbitais e novas fronteiras

O marco mais emblemático da Blue Origin aconteceu em 11 de julho de 2021, quando a empresa realizou o primeiro voo espacial tripulado da história com sua cápsula New Shepard.

A bordo estavam Jeff Bezos, seu irmão Mark, a pioneira da aviação Wally Funk, e o estudante de 18 anos Oliver Daemen. O voo atingiu altitudes superiores a 93,5 km, um feito que simbolizou a primeira incursão bem-sucedida de um empresário privado na exploração espacial tripulada.

O New Shepard, que já havia feito testes com sucesso em 2015, não só abriu portas para o turismo espacial, como também serviu como um importante teste para tecnologias de voo e aterrissagem reutilizáveis.

Em maio de 2024, a Blue Origin repetiu a dose e enviou seis turistas espaciais ao limite do espaço, demonstrando a evolução e confiabilidade das suas missões suborbitais, com o New Shepard sendo continuamente aprimorado para futuras viagens comerciais.

Desafios e novos horizontes com o New Glenn

Em 16 de janeiro de 2025, a Blue Origin deu um passo significativo com o New Glenn, seu foguete orbital reutilizável.

O lançamento não só marcou a entrada da empresa na corrida para missões mais complexas e prolongadas, como também mostrou a confiança da Blue Origin em sua tecnologia de propulsão.

O New Glenn foi projetado para ser reutilizado até 25 vezes, o que pode reduzir substancialmente os custos das missões espaciais no futuro. Além disso, a parceria com a ULA (United Launch Alliance), que inclui o desenvolvimento do motor BE-4, fortalece o portfólio da Blue Origin, consolidando-a como uma peça-chave nas iniciativas de exploração espacial e defesa.

Ambições futuras

No longo prazo, a Blue Origin tem grandes planos para a exploração espacial. A empresa está criando a Blue Ring, uma plataforma que poderá reabastecer satélites, hospedar dados e fornecer computação de borda.

A visão de Bezos vai além do turismo e da exploração científica — a empresa busca criar uma infraestrutura espacial que permita a colonização do espaço, um objetivo audacioso, mas que reflete a grandeza das ambições da companhia. Isso inclui o foco em fornecer soluções sustentáveis para o futuro da humanidade, com a construção de habitações e plataformas orbitais.

Desafios financeiros e reestruturação interna

Embora a Blue Origin tenha se consolidado como um dos maiores players do setor, não está imune aos desafios do mercado.

Em fevereiro de 2025, a empresa anunciou a demissão de 10% de sua força de trabalho, uma medida que visa reestruturar a companhia e focar em projetos prioritários.

Essas mudanças internas são um reflexo da necessidade de otimizar operações e alinhar esforços para alcançar os objetivos de longo prazo, que incluem a colonização do espaço e o desenvolvimento de tecnologias essenciais.

Quem são as mulheres que foram ao espaço hoje?

Seis mulheres participam do lançamento da missão NS-31 da Blue Origin. A bordo do foguete New Shepard, elas formam o primeiro grupo totalmente feminino a viajar ao espaço em mais de 60 anos. Conheça quem são as tripulantes: