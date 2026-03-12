Nasa anuncia nova data de lançamento para a missão Artemis à Lua

A Nasa planeja lançar a missão Artemis II em 1º de abril, com uma tripulação de quatro astronautas que viajará ao redor da Lua, marcando o retorno humano às proximidades do satélite natural após mais de 50 anos.

A mudança no cronograma foi divulgada nesta quinta-feira, 12, após a agência concluir uma revisão técnica para avaliar a preparação do voo. O processo analisou sistemas da missão e o estágio atual das atividades após adiamentos anteriores no calendário do programa Artemis.

Mesmo com a definição da nova data, a agência espacial informou que ainda existem etapas técnicas a serem concluídas antes da missão. Segundo a equipe responsável, verificações adicionais permanecem em andamento.

"Embora eu e a agência estejamos confortáveis em definir 1º de abril como nossa primeira oportunidade, lembrem-se de que ainda temos trabalho a fazer", disse Lori Glaze, diretora de desenvolvimento de sistemas de exploração da Nasa, à Bloomberg.

Como a missão vai funcionar?

A missão prevê enviar os astronautas da NASA Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, junto ao astronauta canadense Jeremy Hansen, em uma jornada de aproximadamente 10 dias ao redor da Lua. O voo integra o programa Artemis, iniciativa que busca levar astronautas novamente à superfície lunar até 2028 e estruturar uma base para operações de longo prazo.

Para realizar a missão, a tripulação será lançada no foguete Space Launch System, o SLS, sistema de lançamento desenvolvido pela Boeing. O lançamento ocorrerá no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Após a decolagem, os astronautas seguirão em direção à órbita lunar e retornarão à Terra na cápsula Orion, veículo espacial produzido pela Lockheed Martin. A espaçonave foi projetada para missões tripuladas no espaço profundo dentro da arquitetura do programa Artemis.

O lançamento estava inicialmente previsto para fevereiro, mas foi adiado para permitir testes de abastecimento e simulações completas das etapas de contagem regressiva necessárias para a operação.

No fim de fevereiro, uma nova alteração no cronograma ocorreu após engenheiros identificarem que o hélio não circulava de forma adequada dentro do foguete SLS, elemento necessário para o funcionamento de sistemas do lançamento. Como parte do procedimento técnico, o veículo foi removido da plataforma e levado de volta ao hangar da Nasa na Flórida para correções.

Agora, a agência planeja retornar o foguete à plataforma de lançamento em 19 de março. Após a reinstalação no local, a equipe realizará novas verificações antes da tentativa de lançamento da missão Artemis II.