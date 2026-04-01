Não é bem assim: chocolate amargo nem sempre é a opção mais saudável; entenda

O chocolate amargo costuma ser visto como uma opção mais saudável do que o chocolate ao leite, principalmente por ter maior concentração de cacau. Mas a diferença entre eles vai além da aparência ou do sabor e depende também da composição nutricional e da quantidade consumida.

Especialistas ouvidos pelo The Conversation avaliam que a versão amarga tende a ter menos açúcar e mais compostos naturais do cacau, mas isso não significa que o doce seja automaticamente saudável.

Diferença entre chocolate amargo e ao leite

Todo chocolate é produzido a partir do cacau, que dá origem aos sólidos (parte mais amarga) e à manteiga de cacau (responsável pela textura).

A principal diferença está na proporção desses ingredientes:

Chocolate amargo: geralmente tem entre 50% e 90% de cacau

geralmente tem entre 50% e 90% de cacau Chocolate ao leite: costuma ter entre 20% e 30% de cacau, além de leite e mais açúcar

Quanto maior a concentração de cacau, maior tende a ser a presença de compostos naturais.

Mais cacau, mais nutrientes

O chocolate amargo oferece quantidades maiores de minerais como ferro, magnésio e zinco. Ele também concentra mais polifenóis, compostos com ação antioxidante que ajudam a proteger as células do corpo.

Em comparação, o chocolate ao leite tem mais cálcio, por causa dos derivados lácteos, mas costuma apresentar maior quantidade de açúcar.

Possíveis efeitos na saúde

Pesquisas indicam que compostos do cacau podem contribuir para o funcionamento dos vasos sanguíneos e para a circulação.

Alguns estudos apontam pequenas reduções na pressão arterial e associação com menor risco de doenças cardiovasculares.

No entanto, essas evidências têm limitações, já que muitas análises utilizam extratos de cacau ou produtos com concentrações mais altas do que as encontradas no chocolate comum.

Nem todo chocolate amargo tem menos açúcar

Apesar da fama de ser mais saudável, o chocolate amargo pode conter quantidades elevadas de açúcar, dependendo da fórmula.

Alguns produtos chegam a ter entre 40% e 50% de açúcar, o que reforça a importância de verificar os rótulos antes da compra.

A ordem dos ingredientes na embalagem também é um indicativo importante: quando o açúcar aparece primeiro, ele é o principal componente.

O que considerar na hora de escolher?

Para quem busca uma opção com maior teor de cacau, a recomendação é optar por produtos com 70% ou mais.

Também é importante observar a lista de ingredientes e evitar opções com alto teor de açúcar.

Ainda assim, a recomendação é consumir com moderação. A alimentação como um todo tem impacto maior na saúde do que escolhas pontuais.