Mpox: Brasil registra 665 casos em 2026 e compra 20 mil doses de vacina

O Brasil confirmou 665 casos de mpoxem 2026, enquanto oMinistério da Saúde autorizou nesta quinta-feira, 5, a aquisição de até 20 mil doses da vacina contra a doença para reforçar o estoque estratégico doSistema Único de Saúde (SUS). Segundo a pasta, a compra tem caráter preventivo e busca garantir a capacidade de resposta do sistema de saúde diante das demandas identificadas nos estados.

Embora o total de casos no país seja 94% inferior ao registrado em 2022, quando foram contabilizadas mais de 10 mil ocorrências, alguns estados registram aumento nas infecções. No Rio de Janeiro, por exemplo, foram confirmados 269 casos entre janeiro e 3 de novembro de 2026, mais que o dobro dos 119 registrados durante todo o ano passado.

Na capital fluminense, o painel EpiRio contabilizou 196 casos neste ano, ante 94 em 2025. Não houve mortes pela doença nos dois períodos, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) enviadas ao Estadão.

A secretaria informou que a Vigilância Epidemiológica identificou um aumento recente das notificações e acompanha a evolução do cenário. Questionada sobre a possibilidade de reforçar a vacinação, a pasta afirmou que a decisão compete ao Ministério da Saúde.

Quem pode tomar a vacina contra a mpox?

A vacinação contra a mpox começou no Brasil em 2023, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar o uso provisório do imunizante Jynneos, também conhecido como Imvanex, produzido pela farmacêutica Bavarian Nordic.

A estratégia nacional prioriza pessoas que vivem comHIV/Aidse apresentam contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células/mm³, grupo com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Para esse público, o esquema prevê duas doses, com intervalo de 28 dias.

A orientação do Ministério da Saúde é que essas pessoas procurem os centros de referência onde já fazem acompanhamento para realizar o cadastro e receber informações sobre o agendamento.

Também podem receber doses remanescentes:

Pessoas vivendo com HIV/Aids com contagem de CD4 inferior a 200 células/mm³;

Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP);

Profissionais de laboratório que manipulam amostras do vírus da mpox.

A vacinação também pode ser indicada após exposição ao vírus. A recomendação é que a aplicação ocorra preferencialmente nos primeiros quatro dias depois do contato com uma pessoa infectada, mas pode ser realizada em até 14 dias. Nesse intervalo, a efetividade para evitar a infecção é menor, embora a imunização possa contribuir para reduzir o risco de evolução para formas graves.

O que é mpox e como ocorre a transmissão?

O mpox, anteriormente conhecido como varíola dos macacos, é uma doença viral zoonótica que pode ser transmitida entre pessoas principalmente pelo contato próximo com alguém infectado.

A transmissão ocorre por meio do contato direto com lesões na pele, fluidos corporais e secreções respiratórias. Objetos contaminados, como roupas, toalhas e lençóis, também podem favorecer a disseminação do vírus.

Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios, cansaço e aumento dos linfonodos, popularmente conhecidos como ínguas. A doença também provoca erupções cutâneas que começam como manchas, evoluem para bolhas e formam crostas. As lesões podem aparecer no rosto, nas mãos, nos pés, na boca e nas regiões genital e anal.

Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos apresenta evolução leve a moderada. Os sintomas costumam durar de duas a quatro semanas, e o tratamento busca aliviar o desconforto e cuidar das lesões.

Como se prevenir contra a mpox?

A principal recomendação é evitar contato físico direto com lesões na pele ou mucosas de pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Também é indicado evitar contato íntimo e relações sexuais diante de sintomas suspeitos, até a avaliação por um profissional de saúde.

Outras medidas de prevenção incluem:

Não compartilhar toalhas, roupas, roupas de cama e outros objetos pessoais que possam estar contaminados;

Evitar contato próximo com pessoas que apresentem lesões ou erupções suspeitas;

Procurar atendimento médico diante de sintomas compatíveis com a doença;

Seguir as orientações dos serviços de saúde sobre isolamento e acompanhamento em caso de suspeita ou confirmação.

Pessoas infectadas devem evitar contato físico próximo até a completa cicatrização das lesões e a formação de uma nova camada de pele. Quem teve contato próximo com alguém com suspeita ou confirmação de mpox também deve procurar um serviço de saúde para avaliação do risco de exposição.

O monitoramento epidemiológico é realizado em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde. As medidas incluem notificação de casos suspeitos, investigação epidemiológica, diagnóstico laboratorial, isolamento das pessoas infectadas e identificação e orientação de contatos.