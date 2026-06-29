Mercúrio retrógrado tem comprovação científica? Entenda o que a astronomia diz

O Mercúrio retrógrado costuma ser apontado como responsável por falhas de comunicação, atrasos, problemas tecnológicos e desencontros. A expressão ganhou força nas redes sociais e faz parte do vocabulário de quem acompanha astrologia. A ciência, porém, faz uma distinção importante: o fenômeno existe, mas seus supostos efeitos sobre a vida das pessoas não têm comprovação científica.

O que é Mercúrio retrógrado?

Do ponto de vista da astronomia, o Mercúrio retrógrado acontece quando o planeta parece inverter sua direção no céu visto da Terra. Esse movimento é apenas aparente.

A explicação está nas velocidades diferentes com que a Terra e Mercúrio orbitam o Sol. Quando Mercúrio ultrapassa a Terra em sua órbita, cria-se uma ilusão de perspectiva semelhante à de um carro mais rápido passando outro na estrada. O veículo ultrapassado parece recuar por alguns instantes, embora ambos continuem seguindo para a frente.

O fenômeno ocorre entre três e quatro vezes por ano e costuma durar cerca de três semanas. Ele também pode ser observado, em diferentes momentos, com outros planetas do Sistema Solar.

A ciência encontrou alguma influência sobre a vida das pessoas?

Até hoje, não. O consenso científico afirma que não existem evidências de que o movimento aparente de Mercúrio provoque mudanças na comunicação, nos relacionamentos, nas finanças ou em qualquer aspecto do cotidiano.

À BBC, a especialista espacial Dhara Patel, do Centro Espacial Nacional do Reino Unido, afirmou que a astronomia e a astrologia tiveram uma ligação histórica, mas que o entendimento científico atual mostra que fenômenos astronômicos, como os planetas retrógrados, não produzem efeitos previsíveis na vida das pessoas.

Por que tantas pessoas acreditam nos efeitos de Mercúrio retrógrado?

A psicologia oferece uma explicação conhecida como viés de confirmação. Esse mecanismo faz com que as pessoas prestem mais atenção aos acontecimentos que parecem confirmar uma crença e deixem de lado os exemplos que a contradizem.

Assim, quem acredita que Mercúrio retrógrado causa imprevistos tende a relacionar um atraso, uma discussão ou um problema técnico ao período em que o planeta está retrógrado. Já situações semelhantes em outras épocas costumam passar despercebidas.

A psicóloga clínica Zeinab Ajami explicou à BBC que as pessoas costumam acreditar em ideias que proporcionam sensação de conforto e reduzem a necessidade de analisar situações complexas. Segundo ela, esse tipo de explicação exige menos esforço para interpretar acontecimentos do cotidiano.

"A astrologia oferece uma explicação rápida e fácil de tudo o que pode acontecer às pessoas, sem que elas tenham que examinar ou investigar os possíveis motivos reais e as múltiplas camadas dos seus problemas", afirmou a especialista.

Astrologia e astronomia seguem caminhos diferentes

Embora tenham uma origem comum há milhares de anos, astronomia e astrologia hoje pertencem a campos distintos.

A astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes por meio de observações, medições e testes. Já a astrologia interpreta a posição dos planetas e das constelações como elementos capazes de influenciar características e acontecimentos da vida humana, uma proposta que não foi confirmada por evidências científicas.