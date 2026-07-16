Cientistas descobrem 'rede oculta' dentro do olho humano

A retina pode funcionar de uma forma muito mais integrada do que os cientistas imaginavam. Um estudo da Yale School of Medicine revelou a existência de uma rede de comunicação até então desconhecida entre células responsáveis pelo processamento das imagens, desafiando uma das principais teorias sobre o funcionamento da visão.

Publicada na revista Neuron, a pesquisa indica que diferentes vias visuais não trabalham de forma totalmente independente, como se acreditava.

Em vez disso, elas compartilham informações por meio de conexões elétricas, o que pode aumentar a capacidade do olho de detectar sinais muito fracos, como objetos pequenos ou cenas com pouca luz.

Como a retina processa as imagens

A visão começa quando bastonetes e cones, células sensíveis à luz presentes na retina, captam os estímulos luminosos. Essas informações são então transmitidas para as chamadas células bipolares, responsáveis por organizar os sinais em diferentes canais especializados.

Cada um desses canais processa características específicas da imagem, como cor, contraste, movimento, forma ou visão noturna. Durante décadas, os pesquisadores acreditaram que essas vias permaneciam praticamente isoladas umas das outras enquanto enviavam informações ao cérebro.

O novo estudo mostra que essa separação não é tão rígida. Ao analisar as sinapses — estruturas responsáveis pela comunicação entre neurônios —, os pesquisadores descobriram que as células bipolares estão conectadas por uma extensa rede de sinapses elétricas, permitindo a troca de informações entre diferentes canais visuais.

Uma célula parece comandar a rede

Durante os experimentos, os cientistas estimularam eletricamente uma única célula bipolar e observaram que a resposta se espalhava por diversas outras células, em vez de permanecer restrita ao canal original.

A equipe também identificou um tipo específico de célula bipolar, conhecido como BC6, que parece exercer um papel central nessa comunicação. Segundo os pesquisadores, os sinais originados nela se propagam de maneira organizada para diferentes vias da retina, funcionando como uma espécie de coordenadora da rede.

Essa integração permite que canais especializados continuem processando funções específicas, mas compartilhem informações quando os sinais luminosos são muito fracos, aumentando a sensibilidade da visão.

Como os cientistas fizeram a descoberta

Mapear esse circuito exigiu uma combinação de técnicas avançadas de imagem e registros elétricos. Um dos principais desafios era estudar as células bipolares sem alterar sua organização natural, já que elas ficam em regiões profundas da retina.

Para isso, a equipe utilizou uma técnica conhecida como dual patch clamp, que permite estimular uma célula enquanto registra simultaneamente a atividade das células vizinhas em retinas intactas de camundongos.

Depois, os pesquisadores repetiram os experimentos utilizando retinas humanas obtidas por meio de um programa de doação de tecidos. Segundo a equipe, esta é a primeira vez que esse tipo de registro elétrico é realizado em uma retina humana preservada em sua estrutura original.

O que a descoberta pode mudar

Os pesquisadores afirmam que a rede recém-identificada ajuda a explicar por que conseguimos perceber objetos muito pequenos ou com baixo contraste, situações em que a informação luminosa disponível é extremamente limitada.

Como a retina faz parte do sistema nervoso central, os resultados também podem ampliar o entendimento sobre o funcionamento de outros circuitos neurais do cérebro.

Além disso, o estudo pode contribuir para futuras pesquisas sobre doenças que afetam a visão, como degeneração macular, glaucoma e cegueira noturna congênita. Embora ainda sejam necessárias novas investigações para entender completamente esse mecanismo, os autores afirmam que a descoberta modifica a forma como os cientistas enxergam o processamento visual e abre novas possibilidades para o estudo do sistema nervoso.