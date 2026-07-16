Governo saberá quando aplicar Lei de Reciprocidade e vai apoiar setores afetados, diz Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 16 que o governo Lula "saberá quando implementar" a Lei de Reciprocidade contra os Estados Unidos em razão do tarifaço de 25% anunciado pelo governo americano na véspera. Alckmin ressaltou que haverá um novo programa do governo brasileiro para mitigar impactos a setores da economia afetados pelo tarifaço, sem dar detalhes.

"Temos uma lei, que é a lei da Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso e que o governo, no momento adequado, saberá como implementá-la", afirmou.

Alckmin disse que a tarifa "é injusta e descabida" e voltou a destacar que os Estados Unidos têm superávit histórico na relação comercial com o Brasil. Segundo ele, a tarifa média do produto americano no Brasil é 3,5%.

"Os argumentos partem de uma base totalmente falsa, não tem justificativa. Desde o Pix, os cartões de crédito cresceram 150% no Brasil", disse Alckmin.

O vice-presidente disse que o governo vai buscar diversificação de mercados. "Estamos batendo recorde de exportação. No ano passado, foram US$ 347,8 bilhões e neste ano, no primeiro semestre (deste ano), novo recorde, com US$ 184,8 bilhões", disse Alckmin.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou ainda que o governo já criou mecanismos por meio do Brasil Soberano para atender as empresas que serão afetadas.

"Já temos prontos os mecanismos do Brasil Soberano e as linhas de apoio aos empresários nacionais. Vamos ouvir novamente os setores e reforçar as linhas já existentes do Brasil Soberano. Vamos fazer isso mantendo as metas fiscais", disse Durigan.

O chefe da Fazenda reforçou que a decisão americana de ampliar as exceções mostra a motivação política do tarifaço.

"A decisão do próprio escritório de comércio ampliou as exceções. São mais de 2 mil, numa ampliação pelo escritório comercial, se dizendo essencial para a economia americana. A complementaridade das economias está colocada na própria decisão, o que revela a motivação política do tarifaço", disse.

Os Estados Unidos anunciaram, na noite da última quarta-feira, 15, a aplicação de uma tarifa de 25% sobre as exportações brasileiras, com uma lista de exceções de aproximadamente 2.100 produtos, entre os quais segmentos tradicionalmente exportadores, como aviões, autopeças, carne bovina, café, peixes, petróleo, além de minerais como ferro e alumínio.