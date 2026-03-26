Seu signo mudou? O que a Nasa diz sobre teoria do 13º signo

A teoria já tem mais de quinze anos, mas vira e mexe ressurge com força na internet e consiste na ideia de que a Nasa seria a responsável pela mudança dos signos do zodíaco. A agência espacial americana já negou a história diversas vezes e afirma de forma direta que não alterou a astrologia — se você é de Áries, continua sendo de Áries.

O que a Nasa explica é que, quando os babilônicos criaram o sistema astrológico, há mais de 3 mil anos, dividiram o zodíaco em 12 partes com base nos meses do ano, mesmo existindo 13 constelações ao longo do caminho do Sol. Uma delas, Ofiúco (Ophiuchus), foi deixada de fora para manter a divisão regular.

A agência também esclarece que as constelações não ocupam o mesmo espaço no céu. O Sol permanece períodos diferentes em cada uma delas — em Virgem, por exemplo, por mais tempo do que em Escorpião. Ainda assim, os babilônicos atribuíram intervalos iguais a todos os signos.

Outro ponto citado pela Nasa é a precessão dos equinócios, movimento que altera a posição aparente das constelações ao longo do tempo. Isso muda a relação entre datas e constelações no céu, mas não altera o sistema tradicional da astrologia.

A agência reforça que estuda astronomia, não astrologia, e que nunca criou ou atualizou signos. A história sobre um “13º signo” é resultado de interpretações incorretas de conteúdos educativos.

Então, se você acredita em astrologia, fique tranquilo: seu signo continua o mesmo e a Nasa não tem nada a ver com isso.