O que é o zodíaco, e como ele funciona?

O zodíaco é um conjunto de 12 signos astrológicos, cada um associado a um período específico do ano e ligado a constelações que ficam ao longo da trajetória aparente do Sol no céu.

Esse sistema, usado na astrologia, sugere que a posição dos astros no momento do nascimento de uma pessoa pode influenciar sua personalidade e seu destino.

Apesar de sua popularidade, não há comprovação científica de que o zodíaco tenha qualquer efeito sobre o comportamento humano ou eventos do cotidiano. A comunidade científica, inclusive, considera a astrologia uma crença baseada em padrões subjetivos, sem respaldo em evidências empíricas.

Como o zodíaco surgiu?

De acordo com o site Britannica, o conceito de zodíaco tem origem na Babilônia, há mais de 2.500 anos. Os astrônomos babilônicos identificaram padrões nas estrelas e dividiram o céu em 12 setores, cada um associado a uma constelação específica. Como a maioria das constelações pelas quais a eclíptica passa representam animais, os gregos antigos chamavam sua zona de zōdiakos kyklos , "círculo de animais", ou ta zōdia , "os pequenos animais".

Esse conhecimento foi posteriormente absorvido e expandido pelos romanos e árabes, resultando no modelo astrológico que conhecemos hoje. O zodíaco chinês, por sua vez, também segue um ciclo de 12 anos, em que cada ano é representado por um animal. A ordem dos animais é baseada em um mito tradicional chinês, conhecido como a Grande Corrida convocada pelo imperador de Jade, e não nas constelações, como ocorre no zodíaco ocidental.

Já a astrologia ocidental se baseia no movimento aparente do Sol, da Lua e dos planetas dentro dessas constelações ao longo do ano. Com o tempo, o zodíaco foi incorporado a diversas culturas, sendo utilizado para prever eventos e traçar perfis de personalidade.

Para que serve o zodíaco?

O zodíaco é amplamente usado na astrologia para interpretar características individuais e prever tendências da vida de uma pessoa. Baseando-se na data de nascimento, os astrólogos associam cada indivíduo a um dos 12 signos e fazem interpretações sobre sua personalidade, relacionamentos e possíveis desafios.

Além disso, ele é aplicado na elaboração de horóscopos, que fazem previsões diárias, semanais ou mensais sobre diferentes aspectos da vida, como amor, trabalho e saúde.

Embora seja encarado por muitos como uma forma de entretenimento, algumas pessoas consideram a astrologia uma ferramenta para autoconhecimento e orientação. Um estudo da Peoplestrology, com 2.800 participantes, sendo 75% brasileiros, revelou que 40% dos millennials e 47% da geração Z acreditam plenamente na astrologia e tomam decisões baseadas na influência dos astros.

Quais são os 12 signos do zodíaco?

Os 12 signos do zodíaco ocidental são baseados no calendário solar e incluem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Cada um está associado a uma faixa do céu e tem características atribuídas conforme a astrologia. Já o zodíaco chinês segue um ciclo de 12 anos, em que cada ano é representado por um animal: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. Diferente do modelo ocidental, ele se baseia no calendário lunar e está ligado a crenças sobre personalidade e destino.

Por que você deve saber disso?

O zodíaco é um conceito que faz parte da cultura popular e tem influência em diversas áreas, desde entretenimento até crenças pessoais. Conhecer sua origem, funcionamento e impacto ajuda a entender por que tantas pessoas seguem a astrologia, mesmo sem embasamento científico. Seja por curiosidade, interesse em autoconhecimento ou simples diversão, entender o zodíaco permite um olhar mais informado sobre essa prática milenar.