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Corretora tem alta de 700% em 5 dias no volume de ações tokenizadas

IPO da SpaceX e airdrop pré-IPO da OpenAI impulsionaram a demanda por esse tipo de ativo

(Imagem gerada por IA/Exame)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 16 de julho de 2026 às 17h03.

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A corretora de criptomoedas sediada em Singapura, BingX, registrou uma alta de 700% em cinco dias no seu volume diário de negociação de ações tokenizadas. De acordo com a exchange, o volume trading de ações superou US$ 2,7 bilhões e o de índices de ações excedeu US$ 8 bilhões.

Em nota, a BingX afirmou que o segundo trimestre marcou uma ruptura na oferta de ativos de finanças tradicionais na plataforma, que agora tem mais de 120 pares de negociação disponíveis.

Dois dos responsáveis pelo aumento de demanda por esse tipo de ativo foram a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX, a empresa de tecnologia aeroespacial de Elon Musk, e o aridrop pré-IPO da OpenAI.

Antes do IPO, os futuros perpétuos da SpaceX já eram negociados na BingX e outras plataformas, algo que movimentou muito um mercado cripto que sofre com o desempenho negativo do bitcoin no ano.

Fora isso, a BingX anunciou a ferramenta EventX, um recurso de contratos semelhante aos mercados preditivos, popularizados por Polymarket e Kalshi. “A plataforma agora conta com mais de 200 mercados de eventos, ampliando as oportunidades de trading dos usuários”, afirma a empresa.

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