Três sinais de inteligência emocional que aparecem no trabalho antes de qualquer teste

Como aumentar minha inteligência emocional?
Redatora
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05h13.
Inteligência emocional nem sempre aparece em grandes discursos sobre liderança. Muitas vezes, ela surge em comportamentos discretos: perceber com precisão o que se está sentindo, lidar melhor com mudanças, dizer “não” quando necessário e aprender com erros sem ficar preso a eles.
Travis Bradberry, reuniu diferentes sinais associados a maior inteligência emocional a partir de dados da TalentSmart. Como parte desses números é antiga e proprietária, vale olhar para a lista mais como um conjunto de comportamentos observáveis do que como um teste definitivo. As informações foram retiradas da Forbes.
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Dizer apenas que está “mal” ou “estressado” informa pouco. Existe diferença entre frustração, ansiedade, insegurança, irritação e sensação de injustiça.
Quanto mais precisa a leitura da própria emoção, maior a chance de escolher uma resposta adequada. É destacado justamente o vocabulário emocional como um dos sinais mais relevantes de inteligência emocional.
No trabalho, isso ajuda a evitar reações automáticas. Um profissional que percebe que está inseguro antes de uma apresentação pode se preparar melhor. Quem identifica frustração depois de um feedback consegue separar a emoção do conteúdo da crítica.
Profissionais emocionalmente atentos não observam apenas o que está sendo dito. Eles querem entender o que existe por trás da resposta.
Por que determinada área rejeitou a proposta? O que deixou o cliente inseguro? Por que um colega está evitando determinada responsabilidade?
Essa curiosidade está relacionada à empatia e à capacidade de compreender melhor outras pessoas. Quanto mais responsabilidade um profissional assume, menos consegue trabalhar apenas com a própria perspectiva.
Mudança costuma testar inteligência emocional porque mexe com previsibilidade. Flexibilidade e adaptação são os maiores sinais de maior inteligência emocional.
A relação com carreira aparece também em pesquisa mais recente. Uma meta-análise publicada na Human Resource Management Review encontrou associação positiva entre inteligência emocional e adaptabilidade de carreira.
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Isso não significa aceitar toda mudança sem questionar, mas sim conseguir recalcular a rota sem transformar a primeira reação emocional em paralisia.
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