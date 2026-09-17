Por que a IA ficou mais barata em 2026 e o que isso muda para as empresas

A inteligência artificial está mais acessível em 2026, mas a explicação não está em um único movimento do mercado.

A queda dos preços reúne modelos menores e mais eficientes, avanços na infraestrutura, melhor aproveitamento dos chips e uma disputa crescente entre fornecedores.

O AI Index, da Stanford, mostrou que o custo de inferência para atingir um nível de desempenho equivalente ao GPT-3.5 já havia caído mais de 280 vezes entre novembro de 2022 e outubro de 2024.

Desde então, novos ganhos de eficiência e cortes anunciados pelos fornecedores mantiveram a pressão sobre os preços.

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Modelos mais eficientes ajudam a reduzir a conta

Durante os primeiros anos da corrida pela IA generativa, avanços costumavam ser associados à construção de modelos cada vez maiores.

O cenário começou a mudar à medida que empresas passaram a desenvolver alternativas capazes de executar tarefas semelhantes com menos recursos.

O relatório AI Index cita, por exemplo, técnicas de seleção, limpeza e organização de dados que permitiram a um modelo OLMo 3.1 Think 32B alcançar resultados comparáveis aos de modelos muito maiores em determinados testes.

Quando uma tarefa pode ser realizada com menos capacidade computacional, o custo para disponibilizá-la também pode diminuir.

Isso abre espaço para uma escolha que ganha importância dentro das empresas: nem toda atividade precisa utilizar a tecnologia mais cara disponível.

Resumir documentos, classificar informações ou auxiliar na redação de textos pode exigir um nível de capacidade diferente daquele necessário para tarefas complexas de programação ou análise.

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A concorrência também derrubou preços

Em 2026, modelos de diferentes países e fornecedores passaram a disputar mercados com desempenhos mais próximos em diversas avaliações, aumentando a pressão por preços competitivos.

Os cortes já apareceram nas tabelas de preços. Em julho, a OpenAI reduziu em até 80% o valor de alguns de seus modelos menores, segundo a Reuters.

A decisão ocorreu em meio à concorrência de alternativas mais baratas e à pressão das empresas para controlar os gastos com IA.

A infraestrutura também participa dessa equação. Melhorias em chips, programas e sistemas voltados à execução de modelos podem reduzir o custo por unidade processada.

A Nvidia afirmou, por exemplo, que avanços em sua infraestrutura de inferência reduziram em até cinco vezes o custo por token em determinados testes com um modelo da DeepSeek.

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O preço menor muda a fase de testes

Com barreiras financeiras menores, empresas podem testar aplicações de IA sem começar por projetos de grande porte.

Cresce a necessidade de entender qual tecnologia utilizar, quando uma alternativa mais simples é suficiente e como acompanhar os custos gerados pelo uso.

A queda no preço por processamento não garante, por si só, uma operação barata. Sistemas mais complexos podem consumir uma quantidade muito maior de dados e realizar várias etapas para concluir uma única tarefa.

Algumas empresas já enfrentam esse desafio. A McKinsey relata que o crescimento do uso de agentes de IA e do consumo de tokens tornou o controle de gastos uma preocupação operacional, mesmo em um cenário de queda dos preços unitários.

Para as empresas, portanto, 2026 representa uma mudança de acesso: a IA ficou mais barata para experimentar e, em muitos casos, para operar. O próximo desafio é descobrir onde a redução de custos realmente gera resultado.