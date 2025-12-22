Mais velozes que carros de Fórmula 1: os 7 animais mais rápidos do mundo

Um carro de Fórmula 1 atinge cerca de 350 km/h por circuito, mas a natureza já desenvolveu há milhares de anos um "piloto" ainda mais veloz: o falcão-peregrino alcança 390 km/h em mergulhos de caça.

Do ar à terra e aos oceanos, existem criaturas que atingem velocidades que desafiam a física e inspiram inovações tecnológicas. Confira os sete recordistas:

1. Falcão-peregrino – 390 km/h

O campeão absoluto de velocidade no reino animal. Esta ave de rapina atinge entre 320 e 390 km/h durante mergulhos de caça, superando a velocidade de carros de Fórmula 1. Suas asas longas e pontiagudas, combinadas com penas que reduzem o arrasto do ar, permitem voos em alta velocidade. É encontrado em todos os continentes, exceto a Antártida, e caça outras aves em pleno voo.

2. Andorinhão-mongol – 170 km/h

O recordista em voo horizontal. Esta pequena ave migratória possui asas longas e curvadas e corpo em formato de bala, adaptados para voar longas distâncias em alta velocidade. Realiza migrações transcontinentais de mais de 6.000 km, praticamente sem parar. É nativo de países asiáticos e desempenha papel essencial no controle de populações de insetos.

3. Morcego-das-casas brasileiro – 160 km/h

O mamífero mais rápido do mundo. Conhecido cientificamente como Tadarida brasiliensis, este pequeno morcego de apenas 12 gramas surpreendeu cientistas ao atingir 160 km/h em voos horizontais. Pode ser encontrado no sul do Brasil, Uruguai, Argentina e alguns estados dos Estados Unidos.

4. Guepardo – 130 km/h

O animal terrestre mais veloz do planeta. Este felino africano pode acelerar de 0 a 130 km/h em poucos segundos. Diferente de outros felinos, possui garras semi-retráteis que funcionam como travas de chuteira, oferecendo aderência durante a corrida. Sua cauda longa atua como leme para equilíbrio em curvas. Mantém a velocidade máxima por até 500 metros e habita as savanas africanas e sudoeste da Ásia.

5. Agulhão-vela – 110 km/h

O peixe mais rápido dos oceanos. Também conhecido como peixe-espada, atinge até 110 km/h nas águas tropicais dos oceanos Índico e Pacífico. Seu focinho alongado e pontiagudo corta a pressão da água, enquanto a grande nadadeira dorsal ajuda na navegação e nas mudanças rápidas de direção. No Brasil, é encontrado de norte a sul do litoral e muito valorizado na pesca esportiva.

6. Antilocapra – 98 km/h

O segundo animal terrestre mais rápido. Nativo da América do Norte, este antílope-americano desenvolveu sua velocidade para escapar do extinto guepardo-americano. Supera o guepardo africano em resistência, conseguindo manter velocidades elevadas por distâncias muito maiores. Habita planícies abertas, pradarias e desertos dos Estados Unidos, Canadá e norte do México.

7. Beija-flor-de-anna – 98 km/h

O colibri veloz. Também conhecido como beija-flor-de-cabeça-magenta pelas cores rosadas ao redor da cabeça, esta espécie pode atingir 98 km/h em voo. Seu nome científico homenageia a aristocrata francesa Anne Debelle, do século XIX. Apesar do tamanho pequeno, demonstra impressionante capacidade de aceleração e manobrabilidade.