Quantos oceanos existem no mundo?

Conhecidos como vastas massas de água salgada que cobrem cerca de 71% da superfície da Terra, os oceanos desempenham um papel crucial na regulação do clima e na manutenção da vida marinha. Eles são formados pela interação entre as placas tectônicas, as correntes oceânicas e as condições atmosféricas ao longo de milhões de anos.

Para ser considerado um oceano, um corpo d’água deve possuir uma grande extensão, conectar-se a outras massas oceânicas e influenciar padrões climáticos globais. Por muito tempo, a comunidade científica considerou a existência de apenas quatro oceanos: Atlântico, Pacífico, Índico e Ártico.

No entanto, em 2000, a Organização Hidrográfica Internacional (OHI) oficializou um quinto oceano: o Oceano Antártico. Sua principal característica é a Corrente Circumpolar Antártica, um sistema de correntes que separa suas águas das dos oceanos vizinhos e influencia diretamente o clima global. Com isso, atualmente, a ciência reconhece cinco oceanos no mundo.

Por que o Oceano Antártico não era considerado pela OHI? A ciência desconsiderava o Oceano Antártico porque sua delimitação não era clara e estava fortemente ligada às massas de água dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Diferente dos demais, que são definidos pelos continentes que os cercam, o Oceano Antártico é caracterizado principalmente pela Corrente Circumpolar Antártica. Até 2000, a Organização Hidrográfica Internacional (OHI) e outros órgãos científicos ainda viam essa região como uma extensão dos oceanos vizinhos, sem critérios formais para classificá-la separadamente. No entanto, avanços nos estudos oceânicos mostraram que as águas ao redor da Antártica possuem características únicas, como temperatura, salinidade e padrões de circulação distintos, justificando seu reconhecimento como o quinto oceano da Terra. A oficialização destacou sua importância na regulação do clima global e na preservação da biodiversidade marinha, reforçando a necessidade de proteção desse ecossistema frente às mudanças climáticas e ao impacto humano. Por que 7 mares?

A expressão "sete mares" tem origem antiga e variou de significado ao longo dos séculos, mas não diz respeito aos oceanos. Durante a Antiguidade e a Idade Média, povos de diferentes regiões usavam esse termo para se referir a mares específicos de suas áreas geográficas. Hoje, os sete mares geralmente se referem a grandes divisões dentro dos oceanos:

Mar Ártico (parte do Oceano Ártico) Mar do Caribe (conectado ao Atlântico) Mar Mediterrâneo (ligado ao Atlântico pelo Estreito de Gibraltar) Golfo do México (parte do Atlântico) Mar da China Meridional (dentro do Pacífico) Mar de Bering (entre o Pacífico e o Ártico) Mar do Sul (referência antiga ao Oceano Antártico)

Vale lembrar que sete mares não são oceanos independentes, mas sim grandes porções de água dentro dos oceanos já reconhecidos. A nomenclatura mudou com o tempo, mas a ideia de "sete mares" permanece na cultura popular e na literatura.

Por que você deve saber disso?

Entender a divisão dos oceanos e mares ajuda a compreender melhor a dinâmica do clima, a biodiversidade marinha e a influência dos oceanos na vida humana. Além disso, conhecer a classificação atualizada dos oceanos permite acompanhar debates ambientais, como a preservação do Oceano Antártico e os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas marinhos.

Saber quantos oceanos existem é mais do que um dado geográfico – é um passo para entender a importância dos oceanos para a saúde do planeta.