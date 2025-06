O enigma do mamífero que pode viver quase três séculos

A Baleia-da-Groenlândia, ou bowhead whale (Balaena mysticetus), é considerada o mamífero mais longevo do planeta. Pesquisas indicam que alguns exemplares podem ultrapassar os 200 anos de idade, com estimativas que chegam a 211 anos por métodos de racemização de aminoácidos e até 268 anos segundo análises genéticas ainda não totalmente confirmadas.

Um caso emblemático ocorreu em 2007, quando foi capturada uma baleia com um fragmento de arpão do século XIX preso em seu corpo, sugerindo uma idade mínima entre 115 e 130 anos naquele momento. Essa descoberta reforça a incrível resistência e longevidade da espécie.

A técnica de racemização de aminoácidos aplicada a lentes oculares de baleias caçadas entre 1978 e 1997 revelou a existência de indivíduos com idades estimadas entre 177 e 245 anos, consolidando a ideia de que a espécie é capaz de viver muito além do que qualquer outro mamífero.

Além dela, outras espécies de baleias apresentam expectativas de vida variadas, que geralmente se situam entre 40 e 90 anos. A seguir, um ranking das espécies mais longevas conhecidas, com base em dados científicos:

Ranking das baleias mais longevas

Baleia-da-Greenlândia (bowhead whale)

Vida estimada: 200 a 268 anos

Observações: mamífero mais longevo, com adaptações genéticas que retardam o envelhecimento. Baleia-franca-do-sul

Vida estimada: 100 a 150 anos

Observações: cerca de 10% vivem além dos 130 anos, algumas possivelmente até 150 anos. Orca (baleia-assassina)

Vida estimada: fêmeas até 100 anos; machos entre 60 e 70 anos

Observações: há grande diferença sexual na longevidade. Baleia-azul

Vida estimada: 70 a 90 anos

Observações: o maior animal do planeta, com longevidade relativamente alta. Baleia-fin

Vida estimada: 60 a 100 anos

Observações: espécie de grande porte com expectativa de vida elevada. Baleia-cinza

Vida estimada: 50 a 70 anos

Observações: conhecida pelas longas rotas migratórias. Beluga

Vida estimada: 40 a 60 anos

Observações: espécie típica do Ártico. Narval

Vida estimada: 40 a 60 anos

Observações: reconhecido pelo longo “chifre” presente nos machos. Cachalote

Vida estimada: 60 a 80 anos

Observações: especialista em mergulhos profundos. Baleia-minke

Vida estimada: 30 a 50 anos

Observações: a menor entre as baleias comuns, com vida relativamente curta.

A longevidade natural de algumas espécies pode ser drasticamente reduzida por fatores humanos. Por exemplo, a baleia-franca-do-atlântico-norte apresenta uma mediana de vida de apenas 22 anos devido a enredamentos em redes de pesca e colisões com embarcações.

Orca: baleias vivem até os 100 anos (Kardszárnyú delfin/Wikimedia Commons)

Por que elas vivem tanto?

A impressionante longevidade das baleias-da-Groenlândia está diretamente ligada a mecanismos biológicos e genéticos avançados que retardam o envelhecimento e protegem contra doenças, especialmente o câncer.

Um estudo recente, publicado em maio de 2023 como preprint no bioRxiv, revelou que as células fibroblásticas dessas baleias possuem uma capacidade excepcionalmente alta e precisa para reparar quebras de fita dupla no DNA — um dos tipos mais graves de danos genéticos. Essa eficiência supera a observada em outros mamíferos e é atribuída às proteínas CIRBP (Cold-Inducible RNA-Binding Protein) e RPA2 (Replication Protein A2), altamente expressas nas células da baleia-borboleta.

Diferentemente de muitos animais grandes, como os elefantes, que possuem múltiplas cópias de genes supressores de tumor, as baleias-da-Groenlândia dependem principalmente da precisão e eficácia desses sistemas de reparo do DNA para manter a integridade do genoma ao longo dos séculos. A estratégia delas é reparar as células danificadas, e não eliminá-las, evitando a perda excessiva de células e reduzindo o risco de câncer.

Além disso, as baleias apresentam eficiência elevada tanto no reparo por junção de extremidades não homólogas (NHEJ) quanto na recombinação homóloga (HR), os principais processos para correção das quebras duplas do DNA, garantindo a estabilidade cromossômica e retardando o envelhecimento celular.

A proteína CIRBP, além de contribuir para o reparo genético, pode também oferecer proteção contra o estresse genotóxico causado pelo ambiente extremo do Ártico, onde essas baleias vivem, reforçando sua resistência e longevidade.

Este mecanismo eficiente de manutenção do DNA explica, em parte, o fenômeno conhecido como Paradoxo de Peto — a ausência de altas taxas de câncer em animais grandes e longevos. A baleia-da-Groenlândia, portanto, exemplifica como evoluções moleculares específicas permitem a sobrevivência e reprodução por períodos extraordinários, ultrapassando facilmente os dois séculos de vida.