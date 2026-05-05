Para superar a Nasa, China lança 'aranha espacial' capaz de montar estruturas por impressão 3D

Para avançar na mesma direção da NASA na corrida espacial, a China desenvolveu um robô capaz de montar estruturas diretamente no espaço, retomando uma proposta que não avançou nos planos da agência norte-americana.

O conceito remete ao SpiderFab, sistema projetado pela NASA para fabricar estruturas em microgravidade com fibra de carbono. Em termos operacionais, o equipamento funciona como uma impressora 3D adaptada ao ambiente espacial, com movimentos inspirados em uma aranha. Até o momento, os testes permanecem restritos a ambiente controlado: uma antena foi produzida em laboratório terrestre, etapa que ainda exige validação em condições reais de órbita. Os resultados iniciais indicam desempenho superior em relação a limitações identificadas anteriormente pela NASA.

O projeto original surgiu em parceria com a empresa aeroespacial americana Tethers Unlimited, mas enfrentou entraves técnicos que levaram à sua interrupção. As dificuldades estavam concentradas no encaixe das peças em ambiente espacial e na resistência estrutural do material. A proposta chinesa incorpora alterações nesses pontos críticos para viabilizar a continuidade do conceito.

Entre as modificações, o uso de compostos de fibra de carbono substitui a fibra pura, com foco em resistência e redução de massa. O sistema também inclui a fabricação de juntas de montagem que dispensam parafusos ou adesivos. Em situações específicas, o processo pode recorrer à fusão com raios laser para garantir a fixação das partes.

A aplicação de um robô com essas características responde a limitações operacionais das missões espaciais. A capacidade de carga das naves impõe restrições tanto por espaço físico quanto pelo custo associado ao combustível. Nesse contexto, estruturas costumam ser lançadas dobradas e posteriormente abertas em órbita, como ocorreu com os espelhos do Telescópio Espacial James Webb. Esse método, no entanto, não atende a todos os cenários.

Testes em microgravidade e desafios técnicos

A fabricação direta no espaço surge como alternativa para estruturas maiores, como antenas e painéis solares. O modelo inspirado no SpiderFab propõe a construção desses componentes no próprio ambiente orbital, com maior flexibilidade de design e escala.

Apesar do avanço chinês em relação ao estágio anterior do projeto da NASA, a tecnologia ainda depende de validação em microgravidade e testes de resistência à radiação cósmica. O desenvolvimento também inclui a necessidade de avaliar a montagem do próprio robô fora da Terra.

Os experimentos seguem em fase de validação técnica, com foco na adaptação do sistema às condições do espaço.