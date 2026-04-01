Ciência

Lua Azul, Lua de Morango: veja lista completa das luas cheias de 2026

Calendário lunar inclui nomes tradicionais ligados a fenômenos naturais e mudanças de estação ao longo do ano

Lua de Morango: fenômeno acontece neste ano (Gary Hershorn / Colaborador/Getty Images)

Lua de Morango: fenômeno acontece neste ano (Gary Hershorn / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h57.

A Lua Rosa, registrada nesta terça-feira, 1º, abre o calendário simbólico das luas cheias de abril e integra uma sequência de fases que recebem nomes tradicionais ao longo de 2026.

Apesar da denominação, a Lua não muda de cor. O nome faz referência às flores flox, associadas à primavera no Hemisfério Norte.

O calendário lunar do ano reúne outras luas cheias com nomes ligados a ciclos naturais, atividades agrícolas e comportamento de animais.

Em março, a lua cheia do dia 3 foi chamada de Lua de Minhoca, associada ao surgimento de organismos após o inverno.

Calendário das próximas luas cheias

As próximas luas cheias de 2026 também recebem denominações específicas:

  • 1º de maio: Lua das Flores
  • 31 de maio: Lua Azul
  • 29 de junho: Lua de Morango
  • 29 de julho: Lua dos Cervos
  • 28 de agosto: Lua do Esturjão
  • 26 de setembro: Lua da Colheita
  • 26 de outubro: Lua do Caçador
  • 24 de novembro: Lua do Castor
  • 23 de dezembro: Lua Fria
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