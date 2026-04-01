Lua Azul, Lua de Morango: veja lista completa das luas cheias de 2026

A Lua Rosa, registrada nesta terça-feira, 1º, abre o calendário simbólico das luas cheias de abril e integra uma sequência de fases que recebem nomes tradicionais ao longo de 2026.

Apesar da denominação, a Lua não muda de cor. O nome faz referência às flores flox, associadas à primavera no Hemisfério Norte.

O calendário lunar do ano reúne outras luas cheias com nomes ligados a ciclos naturais, atividades agrícolas e comportamento de animais.

Em março, a lua cheia do dia 3 foi chamada de Lua de Minhoca, associada ao surgimento de organismos após o inverno.

Calendário das próximas luas cheias

As próximas luas cheias de 2026 também recebem denominações específicas: