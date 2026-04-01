Lua Azul, Lua de Morango: veja lista completa das luas cheias de 2026

Lua de Morango: fenômeno acontece neste ano (Gary Hershorn / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h57.
A Lua Rosa, registrada nesta terça-feira, 1º, abre o calendário simbólico das luas cheias de abril e integra uma sequência de fases que recebem nomes tradicionais ao longo de 2026.
Apesar da denominação, a Lua não muda de cor. O nome faz referência às flores flox, associadas à primavera no Hemisfério Norte.
O calendário lunar do ano reúne outras luas cheias com nomes ligados a ciclos naturais, atividades agrícolas e comportamento de animais.
Em março, a lua cheia do dia 3 foi chamada de Lua de Minhoca, associada ao surgimento de organismos após o inverno.
As próximas luas cheias de 2026 também recebem denominações específicas: