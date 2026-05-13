Projeto de estudantes leva moradia acessível a pessoa com deficiência

Dona Eva, moradora da comunidade do Jardim Panorama, em São Paulo, recebeu as chaves de sua casa totalmente reformada. Após complicações de uma trombose que resultaram na amputação de ambas as pernas, ela vivia com a família em situação de vulnerabilidade e sem qualquer acessibilidade. A transformação foi conduzida pelo projeto "Renovando o Panô", uma iniciativa social criada e gerenciada por um grupo de alunas do Ensino Médio da Avenues São Paulo.

A iniciativa nasceu do desejo das estudantes de aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula para solucionar um problema real na comunidade vizinha à escola. As alunas tiveram contato com as questões de direito à moradia no 9º ano, durante o projeto acadêmico “Another Brick”, que possibilitou uma vivência de reparos em moradias do Jardim Colombo, em parceria com o Instituto Fazendinhando.

Ao término do projeto, um grupo de alunas decidiu dar continuidade à atividade de forma independente, assumindo o desafio de trazer melhorias às moradias da comunidade vizinha à escola, o Jardim Panorama.

Jornada à acessibilidade

Em contato com moradoras da comunidade, decidiram começar pelas moradias de pessoas portadoras de deficiência. Foi então que conheceram Dona Eva, que passa quase a totalidade do tempo dentro de sua casa, uma moradia com pouca ventilação, pouca iluminação e sem espaço para transitar em sua cadeira de rodas.

A obra foi focada em garantir a dignidade e a autonomia de Dona Eva e incluiu um banheiro adaptado e rampas de acesso.

"Eu nem consigo acreditar. Viver aqui era muito difícil, principalmente com as dificuldades de locomoção da minha esposa. Agora, vamos ter um lugar seguro e confortável”, diz Jairan, marido de Dona Eva.

"O 'Renovando o Panô' nasceu da inquietação das próprias alunas. Nosso papel foi mentorear e mostrar os caminhos para a execução do projeto no mundo real, algo que fazemos no tempo dedicado a projetos avançados de engajamento comunitário, o Social Impact Enrichment", afirma Carla Gomes, uma das professoras responsáveis pelo projeto na escola, da área de Engajamento Comunitário da Avenues.

Estudantes com autonomia sobre o projeto

Mais do que uma ação de voluntariado, as estudantes foram responsáveis pela gestão completa do processo. Isso inclui desde o contato inicial com o Coletivo de Mulheres do Jardim Panorama, que apresentou a família beneficiada, e a consultoria legal pro bono da Andrade Foz, até a captação de recursos com os patrocinadores HTB e Instituto Fabiani.

Elas também lideraram a identificação da empresa para execução da obra e o gerenciamento da parceria com o Instituto Comuta, organização social selecionada para executar a reforma da moradia.

“O Renovando Panô foi um projeto que demandou muito de nós, mas que também foi muito gratificante. Poder fazer uma promessa e cumpri-la dessa maneira é algo inexplicável. Quando tivemos a ideia do projeto, parecia algo muito fora da realidade, algo que não iria realmente acontecer.

Mas, ao longo do ano, fui percebendo que podíamos fazer uma mudança significativa na vida de alguém. Poder ver a cara de quem acabou de receber uma casa nova é surreal, algo que parece um filme.

Nunca imaginei que faria parte de um projeto tão importante como esse. Ser uma das fundadoras do Renovando Panô é algo que levarei para a vida. Todas as lições e habilidades que desenvolvi ao longo desse ano e meio serão importantes para sempre. Foi muito trabalhoso, mas tudo valeu a pena no final.

Agora estamos ansiosas para começar com a próxima casa e mudar a vida de mais uma família!”, complementa Gabriela Alario, estudante da Avenues São Paulo.

Esta é a primeira casa entregue pelo "Renovando o Panô", que foi estruturado pelas alunas para ser um programa contínuo. O próximo passo é a seleção da próxima residência beneficiada pela iniciativa.