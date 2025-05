'Bolas de fogo': brasileiros tem até hoje para observar chuva de meteóros Eta Aquaridas; saiba como

A chuva de meteoros Eta Aquaridas atingiu seu pico na primeira semana de maio. Também conhecida como Eta Aquariids, ela é composta por fragmentos do famoso Cometa Halley e oferece boas condições de observação até esta terça-feira, 6 de maio.

Até esta data, a Lua não interfere na visualização, já que se põe antes do amanhecer. No entanto, a partir de quarta-feira, 7 de maio, a luz lunar pode prejudicar a observação.

Especialistas afirmam que os brasileiros terão a oportunidade de ver grandes bolas de fogo durante o pico da chuva de meteoros Eta Aquaridas. Esses meteoros, ao entrarem na atmosfera da Terra em alta velocidade, podem gerar traços luminosos intensos, que se manifestam como bolas de fogo, criando um espetáculo visível a olho nu.

Os meteoros são causados por fragmentos de cometas ou asteroides, conhecidos como meteoroides, que entram na atmosfera da Terra em alta velocidade, queimando e gerando os traços luminosos que vemos no céu.

No caso da Eta Aquaridas, esses fragmentos vêm do Cometa Halley, que passa pelo Sistema Solar a cada 76 anos. "Cada meteoro da Eta Aquariids é um pedacinho do Cometa Halley. Quando entra na atmosfera, o fragmento queima, criando os rastros luminosos que observamos", explica um astrônomo.

Veja o melhor horário e como observar?

O melhor horário para assistir a esse fenômeno é entre 2h e 4h da manhã, com o olhar voltado para o leste.

Para observar a chuva de meteoros Eta Aquaridas, é recomendável escolher um local bem escuro, longe das luzes da cidade, para evitar a poluição luminosa. O ideal é deitar-se em uma cadeira reclinável ou em outra superfície confortável e olhar para a metade inferior do céu, na direção da constelação de Aquário, onde os meteoros serão mais visíveis. Isso maximiza a experiência de observação, permitindo que você veja mais fragmentos enquanto eles cortam o céu.