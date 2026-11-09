Maconha: uso ocasional já é ligado a maior risco de AVC; veja a frequência

O consumo de maconha foi associado a uma maior probabilidade de doenças cardiovasculares, sobretudo de acidente vascular cerebral (AVC). A relação foi identificada mesmo entre pessoas que utilizaram a substância apenas de um a cinco dias por mês.

A conclusão é de um estudo com 442.906 adultos americanos, que será apresentado nas Sessões Científicas de 2026 da Associação Americana do Coração (AHA). O evento ocorre entre 6 e 9 de novembro, em Chicago, nos Estados Unidos.

Segundo comunicado divulgado pela AHA, a associação foi observada independentemente da forma de consumo, incluindo produtos fumados ou comestíveis.

Qual frequência de uso de maconha foi ligada a maior risco cardiovascular?

Os pesquisadores analisaram informações de adultos que participaram de uma pesquisa telefônica realizada nos Estados Unidos entre 2020 e 2024. Os participantes informaram a frequência de consumo de cannabis e se já haviam recebido diagnóstico de doença cardiovascular ou sofrido infarto ou AVC.

A análise identificou diferenças entre pessoas que consumiam maconha e aquelas que não relataram uso recente:

De 1 a 5 dias por mês : probabilidade 23% maior de relatar histórico de doença cardiovascular.

: probabilidade 23% maior de relatar histórico de doença cardiovascular. De 16 a 30 dias por mês : probabilidade 21% maior de relatar histórico de doença cardiovascular.

: probabilidade 21% maior de relatar histórico de doença cardiovascular. AVC: probabilidade 40% maior entre usuários de baixa frequência e 25% maior entre usuários frequentes.

A associação mais forte foi observada para o AVC. Os pesquisadores não encontraram uma associação estatisticamente significativa entre a frequência de consumo e o histórico de infarto.

Por que o resultado surpreendeu os pesquisadores?

A equipe esperava encontrar uma relação progressiva entre a frequência de consumo e a probabilidade de doenças cardiovasculares.

Nesse cenário, pessoas que utilizassem maconha mais vezes ao mês apresentariam resultados progressivamente maiores. Entretanto, os dados mostraram uma associação semelhante entre usuários ocasionais e frequentes.

Aabha Divya, professora assistente de cirurgia cardiotorácica da Universidade Tulane e autora do estudo, afirmou que a relação não ocorreu da maneira esperada. Segundo a pesquisadora, tanto o grupo de menor consumo quanto o de uso frequente apresentou maior probabilidade de relatar doenças cardiovasculares.

Divya também destacou a importância de abordar o consumo de cannabis durante avaliações médicas, assim como ocorre com tabaco e álcool.

Estudo anterior também relacionou cannabis a AVC e infarto

Os resultados se somam a uma pesquisa publicada em 2024 no Journal of the American Heart Association. O trabalho analisou dados de aproximadamente 430 mil adultos americanos, coletados entre 2016 e 2020.

Os pesquisadores identificaram uma associação entre o consumo de cannabis e a maior probabilidade de infarto e AVC, mesmo após considerar fatores como tabagismo, álcool, diabetes, índice de massa corporal e atividade física.

Entre pessoas que relataram consumo diário, a probabilidade de infarto foi 25% maior. Para o AVC, a diferença chegou a 42% em comparação com participantes que não consumiam cannabis.

O estudo foi divulgado em um comunicado da Associação Americana do Coração, em fevereiro de 2024.

O consumo de maconha causa doenças cardiovasculares?

O novo estudo não permite estabelecer uma relação direta de causa e efeito. A pesquisa é observacional e analisou informações relatadas pelos próprios participantes, incluindo o consumo de cannabis e o histórico de diagnósticos.

Esse método pode apresentar limitações relacionadas à memória e à precisão das respostas. Além disso, os pesquisadores não tinham informações sobre a potência dos produtos utilizados nem sobre a quantidade consumida em cada ocasião.

Os dados também não permitem determinar se algumas pessoas reduziram ou interromperam o consumo após receber um diagnóstico cardiovascular.

Outro ponto é que os resultados foram apresentados inicialmente como resumo científico. Segundo a AHA, trabalhos apresentados em suas reuniões científicas são considerados preliminares até a publicação completa em uma revista científica com revisão por pares.

Apesar dessas limitações, os autores defendem que o consumo de cannabis seja considerado nas conversas entre médicos e pacientes sobre saúde cardiovascular.