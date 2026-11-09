Maconha: uso ocasional já é ligado a maior risco de AVC; veja a frequência

Maconha: consumo foi associado a maior probabilidade de doenças cardiovasculares (Freepik)
Redatora
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08h00.
O consumo de maconha foi associado a uma maior probabilidade de doenças cardiovasculares, sobretudo de acidente vascular cerebral (AVC). A relação foi identificada mesmo entre pessoas que utilizaram a substância apenas de um a cinco dias por mês.
A conclusão é de um estudo com 442.906 adultos americanos, que será apresentado nas Sessões Científicas de 2026 da Associação Americana do Coração (AHA). O evento ocorre entre 6 e 9 de novembro, em Chicago, nos Estados Unidos.
Segundo comunicado divulgado pela AHA, a associação foi observada independentemente da forma de consumo, incluindo produtos fumados ou comestíveis.
Os pesquisadores analisaram informações de adultos que participaram de uma pesquisa telefônica realizada nos Estados Unidos entre 2020 e 2024. Os participantes informaram a frequência de consumo de cannabis e se já haviam recebido diagnóstico de doença cardiovascular ou sofrido infarto ou AVC.
A análise identificou diferenças entre pessoas que consumiam maconha e aquelas que não relataram uso recente:
A associação mais forte foi observada para o AVC. Os pesquisadores não encontraram uma associação estatisticamente significativa entre a frequência de consumo e o histórico de infarto.
A equipe esperava encontrar uma relação progressiva entre a frequência de consumo e a probabilidade de doenças cardiovasculares.
Nesse cenário, pessoas que utilizassem maconha mais vezes ao mês apresentariam resultados progressivamente maiores. Entretanto, os dados mostraram uma associação semelhante entre usuários ocasionais e frequentes.
Aabha Divya, professora assistente de cirurgia cardiotorácica da Universidade Tulane e autora do estudo, afirmou que a relação não ocorreu da maneira esperada. Segundo a pesquisadora, tanto o grupo de menor consumo quanto o de uso frequente apresentou maior probabilidade de relatar doenças cardiovasculares.
Divya também destacou a importância de abordar o consumo de cannabis durante avaliações médicas, assim como ocorre com tabaco e álcool.
Os resultados se somam a uma pesquisa publicada em 2024 no Journal of the American Heart Association. O trabalho analisou dados de aproximadamente 430 mil adultos americanos, coletados entre 2016 e 2020.
Os pesquisadores identificaram uma associação entre o consumo de cannabis e a maior probabilidade de infarto e AVC, mesmo após considerar fatores como tabagismo, álcool, diabetes, índice de massa corporal e atividade física.
Entre pessoas que relataram consumo diário, a probabilidade de infarto foi 25% maior. Para o AVC, a diferença chegou a 42% em comparação com participantes que não consumiam cannabis.
O estudo foi divulgado em um comunicado da Associação Americana do Coração, em fevereiro de 2024.
O novo estudo não permite estabelecer uma relação direta de causa e efeito. A pesquisa é observacional e analisou informações relatadas pelos próprios participantes, incluindo o consumo de cannabis e o histórico de diagnósticos.
Esse método pode apresentar limitações relacionadas à memória e à precisão das respostas. Além disso, os pesquisadores não tinham informações sobre a potência dos produtos utilizados nem sobre a quantidade consumida em cada ocasião.
Os dados também não permitem determinar se algumas pessoas reduziram ou interromperam o consumo após receber um diagnóstico cardiovascular.
Outro ponto é que os resultados foram apresentados inicialmente como resumo científico. Segundo a AHA, trabalhos apresentados em suas reuniões científicas são considerados preliminares até a publicação completa em uma revista científica com revisão por pares.
Apesar dessas limitações, os autores defendem que o consumo de cannabis seja considerado nas conversas entre médicos e pacientes sobre saúde cardiovascular.