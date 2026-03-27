Maconha para ansiedade e depressão funciona? Estudo traz novos dados

Maconha: novo estudo questiona uso de cannabis para saúde mental (André Stapff/Reuters)
Redatora
Publicado em 27 de março de 2026 às 06h14.
A cannabis medicinal pode ajudar no tratamento de transtornos contra ansiedade, depressão e estresse pós-traumático (TEPT)?
Estudo publicado na revista The Lancet dá algumas indicações sobre isso. E elas não são muito animadoras para os fãs de maconha. A análise reúne evidências acumuladas ao longo de décadas e indica que o uso da substância em saúde mental não possui respaldo consistente na literatura científica.
O trabalho foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Sydney e avaliou dados de 54 ensaios clínicos randomizados realizados entre 1980 e 2025.
Os resultados mostram ausência de comprovação de benefício para ansiedade, depressão ou TEPT, mesmo com a expansão do consumo em diferentes países.
De acordo com os autores, parte dos pacientes recorre à substância com foco em sintomas psicológicos, apesar da limitação dos dados disponíveis. A revisão indica que esse cenário ocorre junto ao aumento de prescrições e da oferta de produtos derivados.
Além da falta de eficácia, o estudo aponta possíveis efeitos negativos. Entre eles estão maior probabilidade de sintomas psicóticos, desenvolvimento de dependência e atraso no início de terapias com eficácia comprovada.
Os autores destacam que esses fatores podem afetar diretamente os resultados clínicos, principalmente quando o uso substitui abordagens já estabelecidas.
A revisão identificou alguns sinais de efeito em condições como insônia, autismo, tiques e transtornos relacionados ao uso da própria substância. Ainda assim, a qualidade dessas evidências foi considerada baixa.
Por outro lado, o estudo cita aplicações já reconhecidas em outras áreas, como controle de convulsões em determinados tipos de epilepsia, redução de espasticidade em esclerose múltipla e manejo de alguns quadros de dor.
A análise também avaliou o uso em transtornos por uso de substâncias com efeitos distintos de acordo com o contexto.
Em alguns casos, formulações específicas mostraram potencial para reduzir o consumo da própria substância quando associadas a acompanhamento terapêutico. Já em pessoas com transtorno por uso de cocaína, houve aumento da fissura.
Os resultados surgem em um cenário de crescimento do uso e da prescrição para fins medicinais. De acordo com a avaliação dos autores, a revisão pode contribuir para decisões clínicas baseadas em evidências.
O estudo também reforça a necessidade de maior rigor na regulamentação e no acompanhamento do uso, especialmente em tratamentos para a saúde mental.