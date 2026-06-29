O que a maconha faz no cérebro de um adolescente? Estudo faz alerta para os riscos

O uso de maconha durante a adolescência pode estar associado a um risco significativamente maior de desenvolver transtornos mentais na vida adulta. A conclusão é de um estudo que acompanhou 463.396 adolescentes entre 13 e 17 anos até os 26 anos de idade e identificou uma associação entre o consumo de cannabis e o aumento da incidência de transtornos psiquiátricos graves.

A pesquisa foi conduzida por cientistas da Kaiser Permanente, do Instituto de Saúde Pública, da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF) e da Universidade do Sul da Califórnia (USC). Os resultados foram publicados na revista científica JAMA Health Forum.

Maior risco para diferentes transtornos

Os pesquisadores analisaram dados de prontuários eletrônicos coletados durante consultas pediátricas realizadas entre 2016 e 2023. Os adolescentes que relataram ter usado cannabis no ano anterior apresentaram maior probabilidade de receber, posteriormente, diagnóstico de transtornos psicóticos, transtorno bipolar, depressão e ansiedade.

transtorno bipolar foi cerca de duas vezes maior entre os adolescentes que relataram uso de maconha. Segundo a análise, o risco de desenvolver transtornos psicóticos foi cerca de duas vezes maior entre os adolescentes que relataram uso de maconha.

Além disso, o consumo da substância foi registrado, em média, entre 1,7 e 2,3 anos antes do diagnóstico dessas doenças, indicando que a exposição antecedeu o aparecimento dos transtornos.

Como a pesquisa foi realizada?

Diferentemente de estudos que avaliam apenas um momento específico, esta pesquisa acompanhou os adolescentes durante vários anos. Segundo os autores, esse tipo de acompanhamento fortalece as evidências de que o uso de cannabis na adolescência pode estar relacionado ao desenvolvimento posterior de transtornos psiquiátricos.

Os pesquisadores também ajustaram a análise para fatores como problemas prévios de saúde mental e uso de outras substâncias. Mesmo após esse controle, a associação entre o consumo de cannabis e o maior risco de transtornos mentais permaneceu.

Cannabis está mais potente do que no passado?

Os autores destacam que a cannabis continua sendo a droga ilícita mais consumida por adolescentes nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a concentração de tetra-hidrocanabinol (THC) — principal substância psicoativa da planta — aumentou nas últimas décadas.

Segundo o estudo, as flores comercializadas na Califórnia apresentam, em média, concentrações superiores a 20% de THC, enquanto alguns concentrados ultrapassam 95%.

Para os pesquisadores, esse aumento da potência reforça a importância de compreender os possíveis efeitos do uso da cannabis durante uma fase em que o cérebro ainda está em desenvolvimento.

O alerta dos pesquisadores

Os pesquisadores observaram ainda que o uso de cannabis foi mais frequente entre adolescentes inscritos no Medicaid e entre aqueles que viviam em áreas com maior vulnerabilidade socioeconômica.

Segundo a equipe, esses resultados reforçam a necessidade de ampliar ações de prevenção e oferecer informações baseadas em evidências sobre os possíveis riscos do consumo de maconha durante a adolescência.

Apesar dos resultados, os autores ressaltam que o estudo identifica uma associação entre o uso de cannabis e o aumento do risco de transtornos mentais, mas não demonstra, por si só, que a substância seja a causa única dessas doenças. Ainda assim, afirmam que as evidências reforçam a importância de considerar o consumo de cannabis na adolescência como uma questão relevante de saúde pública.