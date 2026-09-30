Usuários de cannabis têm maior probabilidade de cometer violência, diz estudo

Pessoas que usam cannabis apresentaram cerca do dobro da probabilidade de cometer atos de violência em comparação com aquelas que não usam a substância. A associação foi identificada em uma ampla revisão de estudos liderada por pesquisadores do King's College London, no Reino Unido.

A pesquisa reuniu dados de 63 estudos, com mais de 265 mil participantes, e também encontrou maior probabilidade de os usuários serem vítimas de violência. Os resultados foram publicados na última quinta-feira, 24, na revista científica Psychological Medicine.

O que os pesquisadores consideraram violência?

A equipe adotou a definição ampla da Organização Mundial da Saúde (OMS), que inclui violência física, sexual e psicológica contra outra pessoa, dentro ou fora de relacionamentos íntimos.

Os pesquisadores separaram ainda episódios relatados pelos próprios participantes daqueles que terminaram em condenações criminais. Quando um mesmo trabalho avaliava diferentes formas de violência, a análise considerava a manifestação mais grave registrada.

Os dados também foram divididos entre a população em geral e pessoas que recebiam atendimento psiquiátrico, permitindo avaliar se a associação variava entre os grupos.

Associação foi maior entre pacientes psiquiátricos

Na população geral, o uso da substância esteve associado a uma probabilidade aproximadamente duas vezes maior de cometer violência.

Entre pacientes psiquiátricos, a diferença foi mais elevada. Aqueles que usavam cannabis apresentaram uma probabilidade cerca de 2,5 vezes maior de comportamento violento em relação aos demais pacientes que não utilizavam a substância.

A relação também apareceu em pesquisas que acompanharam os participantes ao longo do tempo, embora tenha sido menor do que nos trabalhos que avaliaram as pessoas em apenas um momento.

Nos estudos que analisaram atos que resultaram em condenações criminais, usuários apresentaram uma probabilidade entre três e quatro vezes maior de serem condenados. Esse último resultado, entretanto, foi baseado em um número relativamente pequeno de pesquisas.

Usuários também apresentaram maior chance de sofrer violência

A relação não apareceu apenas entre pessoas que cometeram atos violentos. Quem utilizava cannabis apresentou uma probabilidade aproximadamente 1,5 vez maior de ser vítima de violência.

A associação com vitimização foi mais acentuada entre mulheres do que entre homens.

Para os autores, esse resultado amplia a discussão sobre os possíveis riscos relacionados ao consumo da maconha, que normalmente se concentra nos efeitos para a própria pessoa que utiliza a substância.

Estudo não mostra que cannabis causa violência

Apesar das associações encontradas, os pesquisadores destacam que os resultados não permitem estabelecer uma relação de causa e efeito. O consumo de cannabis pode ocorrer simultaneamente a outros fatores relacionados tanto à violência quanto à vitimização.

Entre eles estão o consumo de álcool, o uso de outras substâncias e condições sociais adversas. Esses elementos dificultam determinar isoladamente qual seria a contribuição da cannabis para os resultados observados.

Outra limitação é que poucos estudos incluídos na revisão mediram a quantidade consumida ou a frequência de uso. Grande parte das pesquisas também foi realizada antes da popularização de produtos com concentrações mais elevadas dos componentes da cannabis.

Com isso, os autores defendem que novas pesquisas avaliem com maior precisão frequência, quantidade e potência dos produtos utilizados para compreender melhor os fatores envolvidos nessa relação.