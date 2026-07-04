Cientistas descobrem composto da maconha que reduz a dor sem efeito psicoativo

Pesquisadores identificaram compostos presentes na cannabis que podem ajudar a aliviar dores crônicas sem provocar os efeitos psicoativos normalmente associados à maconha. A descoberta abre caminho para o desenvolvimento de novos tratamentos para condições como fibromialgia e dor pós-operatória, dois problemas que ainda apresentam desafios importantes para a medicina.

O estudo foi conduzido por cientistas da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Arizona e publicado na revista científica Pharmacological Reports. Os resultados reforçam evidências de que determinadas moléculas da Cannabis sativa podem atuar no controle da dor sem causar a sensação de euforia ligada ao THC.

O que os cientistas descobriram

A equipe analisou quatro terpenos encontrados na Cannabis sativa: geraniol, linalol, beta-cariofileno e alfa-humuleno. Todos apresentaram efeito analgésico nos modelos avaliados.

Entre eles, o geraniol foi o que produziu os resultados mais expressivos, seguido por linalol, beta-cariofileno e alfa-humuleno.

Segundo os pesquisadores, os compostos mostraram potencial especialmente para dores crônicas ou persistentes, diferentemente da dor aguda causada por lesões imediatas.

Como os terpenos atuam contra a dor

Os cientistas descobriram que os efeitos observados parecem estar relacionados à ativação do receptor de adenosina A2A, uma estrutura biológica envolvida na modulação da dor e em diversos processos do sistema nervoso.

Essa mesma via já havia sido identificada em pesquisas anteriores conduzidas pelo grupo. Os resultados reforçam a hipótese de que os terpenos podem atuar por mecanismos diferentes daqueles associados aos canabinoides mais conhecidos, como o THC e o CBD.

Por não provocarem alterações de percepção ou sensação de euforia, esses compostos despertam interesse como potenciais candidatos para o desenvolvimento de novos analgésicos.

Nova esperança para pacientes com fibromialgia

A fibromialgia é uma condição caracterizada por dor generalizada, fadiga e outros sintomas que podem comprometer significativamente a qualidade de vida.

De acordo com os autores, as opções terapêuticas disponíveis atualmente ainda apresentam limitações, o que torna a busca por novos tratamentos uma prioridade para pesquisadores da área.

Nos experimentos, os terpenos reduziram a sensibilidade à dor nos animais, indicando que podem representar uma estratégia promissora para futuras pesquisas relacionadas à doença.

Os próximos desafios da pesquisa

Apesar dos resultados considerados animadores, os pesquisadores destacam que os testes foram realizados apenas em modelos animais. Por isso, ainda serão necessários estudos clínicos em seres humanos para confirmar a eficácia, a segurança e as doses adequadas desses compostos antes que possam ser utilizados como tratamento médico.

Ainda assim, a pesquisa amplia o interesse científico sobre os terpenos e reforça a ideia de que substâncias naturais presentes na cannabis podem oferecer aplicações terapêuticas além dos compostos mais conhecidos da planta.