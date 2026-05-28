James Webb encontra possível 'sobrevivente' de catástrofe cósmica em Netuno

A lua Nereida, uma das mais misteriosas de Netuno, pode ser a única sobrevivente intacta de um antigo sistema de satélites destruído há bilhões de anos, segundo um novo estudo baseado em observações do Telescópio Espacial James Webb.

A pesquisa, publicada na revista Science Advances, sugere que Nereida talvez faça parte do conjunto original de luas formadas junto de Netuno, antes da chegada de Tritão — a maior lua do planeta.

O que aconteceu com as luas de Netuno?

Os cientistas acreditam que Tritão não nasceu ao redor de Netuno. A hipótese mais aceita é que o satélite tenha vindo do Cinturão de Kuiper, área repleta de corpos gelados na borda do Sistema Solar.

Segundo os pesquisadores, o satélite de Netuno teria sido capturado pela gravidade do planeta há mais de 4 bilhões de anos. A chegada do objeto teria provocado um enorme caos gravitacional, destruindo parte das luas originais do planeta.

Enquanto gigantes gasosos como Júpiter, Saturno e Urano possuem sistemas mais organizados de satélites, Netuno apresenta um conjunto menor e considerado incomum pelos astrônomos.

Tritão, por exemplo, orbita em sentido contrário à rotação do planeta — comportamento raro entre grandes luas do Sistema Solar.

Como James Webb analisou composição de Nereida

A nova análise utilizou observações em infravermelho do telescópio James Webb para investigar a composição química de Nereida. Os resultados mostraram uma superfície rica em água congelada e características diferentes dos objetos típicos do Cinturão de Kuiper.

Segundo os pesquisadores, a composição da lua se parece mais com satélites “comuns” encontrados ao redor de Urano. Isso enfraquece a antiga hipótese de que Nereida também teria sido capturada do Cinturão de Kuiper.

Os cientistas então realizaram simulações computacionais para entender se uma lua original de Netuno poderia sobreviver à chegada de Tritão. Segundo o estudo, em parte dos cenários simulados, uma ou mais luas conseguiam escapar da destruição e permaneciam em órbitas distantes — exatamente como Nereida.

Mistério sobre Nereida continua aberto

Nereida foi descoberta em 1949, mas ainda é pouco conhecida pelos cientistas. A única imagem próxima da lua foi registrada pela sonda Voyager 2 em 1989, durante a passagem por Netuno.

A lua tem cerca de 338 quilômetros de diâmetro e uma das órbitas mais excêntricas do Sistema Solar.

Para os pesquisadores, novas observações do James Webb poderão ajudar a confirmar se Nereida realmente é um remanescente do antigo sistema de luas de Netuno, embora uma resposta definitiva provavelmente dependa de uma futura missão ao sistema de Netuno.