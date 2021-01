Já tive covid-19. Devo tomar a vacina?

Quem já teve covid-19 precisará tomar a vacina? Essa é a pergunta que muitos se farão a partir de hoje, com a Anvisa aprovando o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca.

No total, mais de 8,4 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil desde o início da pandemia — dados oficiais que não contabilizam quem não procurou orientação médica. A doença fez 209.350 mortes no país.

A Organização Mundial da Saúde e também a CDC, o centro de prevenção e controle dos Estados Unidos, afirmam que é importante tomar a vacina mesmo que você já tenha tido a covid-19.

A CDC afirma que a recomendação é para evitar casos de reinfecção da doença, que têm aumentado com o avanço da pandemia de coronavírus no mundo, em face da ausência de tratamentos específicos para a doença e ao seu grau de infecciosidade.

Quem já teve a doença, segundo a OMS, pode querer esperar seis meses para se vacinar, dado o estoque limitado de vacinas — mas a decisão final é individual.

A vacinação em Sâo Paulo com a Coronavac deve começar nesta semana. A vacinação com o imunizante Oxford/AstraZeneca ainda não tem previsão de início — mas ficará pronto dentro de duas semanas, segundo reportagem publicada na Índia, de onde virão as primeirsas doses.

Vacina contra covid-19