Horário de verão permanente pode trazer risco inesperado para as crianças

Adotar o horário de verão permanente pode trazer consequências para a segurança e a saúde das crianças. Um estudo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, estima que a medida provocaria pelo menos 2 bilhões de deslocamentos escolares adicionais antes do nascer do sol.

Publicada na última quinta-feira, 29, na revista científica Current Biology, a pesquisa também identificou que acidentes fatais envolvendo pedestres em idade escolar eram aproximadamente duas vezes mais prováveis durante manhãs escuras do que após o amanhecer.

A investigação ocorre em meio ao debate sobre a adoção definitiva do horário de verão nos Estados Unidos, proposta que eliminaria a necessidade de ajustar os relógios duas vezes por ano.

Por que o horário de verão permanente pode ser perigoso?

Embora permita aproveitar mais luz natural no fim do dia, o horário de verão permanente também atrasaria o nascer do sol em uma hora durante o inverno. Na prática, isso deixaria as manhãs mais escuras entre novembro e março, período em que milhões de crianças precisam sair de casa para estudar.

Para avaliar o impacto, os pesquisadores analisaram dados de matrículas, horários de início das aulas e localização geográfica de escolas em 14 estados americanos.

Os resultados mostraram diferenças significativas. No estado de Washington, a mudança provocaria quase 35 milhões de deslocamentos escolares adicionais no escuro. Na Geórgia, o aumento chegaria a aproximadamente 71 milhões. A situação também seria preocupante no Mississippi e no Alabama, onde as aulas começam, em média, antes das 8h.

Atualmente, cada um desses estados registra cerca de 2 milhões de deslocamentos escolares antes do amanhecer. Com a mudança, o número ultrapassaria 20 milhões por estado.

Falta de luz pela manhã também pode afetar o sono

Os possíveis impactos não se limitam à segurança no trânsito. A redução da exposição à luz solar matinal também pode interferir no funcionamento do relógio biológico. Conhecido como ritmo circadiano, esse mecanismo ajuda a regular o sono, o humor, o apetite e outras funções do organismo.

A luz natural recebida no início do dia desempenha um papel importante na sincronização desse sistema. Quando a exposição diminui, manter os ritmos biológicos pode se tornar mais difícil.

Segundo Guadalupe Rodríguez Ferrante, pesquisadora de pós-doutorado da Universidade de Washington e principal autora do estudo, crianças que precisam cumprir horários escolares fixos podem perder uma oportunidade importante de receber luz solar pela manhã.

A preocupação também envolve os adolescentes, cujos relógios biológicos tendem a funcionar em horários mais tardios.

Estimativa de 2 bilhões de deslocamentos pode ser ainda maior

Para calcular o impacto nacional, os cientistas consideraram que os estudantes sairiam de casa por volta das 8h. No entanto, muitas crianças precisam se deslocar antes desse horário, seja pelo início antecipado das aulas ou pela participação em atividades escolares matinais.

Por isso, os pesquisadores acreditam que a estimativa de 2 bilhões de deslocamentos adicionais no escuro pode estar abaixo do impacto real.

A localização das escolas também influencia os resultados. Instituições próximas às extremidades ocidentais dos fusos horários, como as de Forks, no estado de Washington, seriam especialmente afetadas.

Nessas regiões, o nascer do sol já ocorre relativamente tarde, o que ampliaria o período de escuridão durante os trajetos escolares.

Começar as aulas mais tarde resolveria o problema?

Uma alternativa discutida pelos pesquisadores seria atrasar o início das aulas para compensar a menor disponibilidade de luz solar pela manhã. Entretanto, Horacio de la Iglesia, professor de biologia da Universidade de Washington e autor sênior do estudo, alerta que essa mudança poderia afetar outros horários da rotina.

Segundo o pesquisador, ajustar o início das aulas também poderia exigir alterações nos horários de trabalho das famílias, deslocando diversas atividades para mais tarde. Nesse cenário, parte da vantagem de aproveitar mais luz natural no fim do dia poderia ser perdida.

Nos Estados Unidos, 19 estados já aprovaram medidas favoráveis ao horário de verão permanente, condicionadas à aprovação de uma legislação federal.

A proposta continua em discussão no Congresso americano, enquanto os pesquisadores destacam também a necessidade de considerar os efeitos da mudança sobre a rotina, a segurança e a saúde dos estudantes.