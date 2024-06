Qual país tem mais fusos horários? Há nações com mais de dez fusos

A diversidade geográfica e as possessões ultramarinas de alguns países resultam em uma impressionante quantidade de fusos horários. O país com mais fusos horários no mundo é a França, graças aos seus numerosos territórios espalhados pelo globo. Este fato a posiciona no topo da lista, com uma abrangência que vai além de seu território continental, alcançando regiões distantes nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico.

A França possui um total de 12 fusos horários diferentes, considerando todos os seus territórios ultramarinos. Isso inclui áreas como a Polinésia Francesa, as Ilhas Marquesas, a Guiana Francesa, e diversas ilhas no Pacífico e no Oceano Índico. Esta dispersão geográfica tão ampla faz da França o país com a maior variedade de fusos horários do mundo.

Esses fusos horários abrangem diversas regiões do mundo, incluindo a Polinésia Francesa, a Guiana Francesa, e várias ilhas no Pacífico e no Oceano Índico. A grande dispersão geográfica desses territórios resulta em uma variedade tão ampla de fusos horários. Se considerarmos a Antártica, onde a França também tem reivindicações territoriais, esse número pode chegar a 13 fusos horários​.

Essa variedade reflete não apenas a extensão territorial da França, mas também sua histórica presença colonial e a manutenção de laços com esses territórios. A importância econômica, cultural e estratégica desses locais contribui para a diversidade de horários dentro de uma única nação.

Os cinco países com mais fusos horários

França - 12 fusos horários

A França possui 12 fusos horários devido à sua vasta extensão territorial e seus numerosos territórios ultramarinos espalhados pelo mundo. Os fusos horários da França variam desde UTC−10:00 (Tempo Universal Coordenado, em inglês) na Polinésia Francesa até UTC+12:00 em Wallis e Futuna.

Estados Unidos - 11 fusos horários

Os Estados Unidos ocupam a segunda posição com 11 fusos horários. Isso se deve tanto à sua vasta extensão territorial quanto a territórios e possessões espalhadas pelo mundo. Incluem UTC−12:00 em Baker Island e Howland Island até UTC+12:00 na Ilha Wake.

Rússia - 11 fusos horários

A Rússia também possui 11 fusos horários, refletindo sua enorme extensão territorial de Kaliningrado, na Europa, até a Península de Kamchatka, no extremo oriente. Os fusos horários da Rússia variam desde UTC+02:00 em Kaliningrado até UTC+12:00 em Chukotka.

Austrália - 9 fusos horários

A Austrália possui 9 fusos horários devido à inclusão de seus territórios ultramarinos. Os fusos horários variam desde UTC+05:00 nas Ilhas Heard e McDonald até UTC+11:00 na Ilha Norfolk.

Canadá - 6 fusos horários

O Canadá possui 6 fusos horários, refletindo sua vasta extensão territorial e diversidade geográfica. Os fusos horários incluem UTC−08:00 em British Columbia até UTC−03:30 no sudeste de Labrador e Terra Nova.