O que mudou no Enem em 2026?

RESUMO ＋ O Enem 2026 terá mudanças na inscrição, nos locais de prova e na utilização dos resultados. O exame passa a integrar o Saeb, sistema que avalia a qualidade da educação básica, e terá inscrição automática para concluintes do ensino médio da rede pública. O Inep também prevê ampliar a aplicação para cerca de 10 mil escolas. As provas serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro, com a manutenção das 180 questões objetivas e da redação.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passa por mudanças em 2026. A principal novidade é que, além de continuar sendo utilizado como porta de entrada para universidades e programas de acesso ao ensino superior, o exame também será usado para avaliar a qualidade da educação básica no país.

A nova edição também traz inscrição automática para estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública e prevê a ampliação dos locais de aplicação.

As medidas fazem parte de uma estratégia do Ministério da Educação (MEC) para aumentar a participação dos estudantes e aproximar a avaliação da rotina escolar.

As provas serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro. Apesar das mudanças na organização e na finalidade do exame, o formato tradicional, com questões objetivas e redação, permanece.

O que mudou no Enem 2026?

As principais novidades da edição são:

Integração ao Saeb: o Enem passa a ser utilizado também como instrumento de avaliação da qualidade da educação básica;

Inscrição automática: estudantes concluintes do ensino médio da rede pública passaram a ser inscritos automaticamente

Mais locais de prova: o Inep ampliou a quantidade de escolas que recebem o exame, com a estimativa de alcançar cerca de 10 mil unidades;

Prova na própria escola: a expectativa do governo é que aproximadamente 80% dos concluintes da rede pública façam o exame na escola onde estudam.

As alterações foram estabelecidas por normas do MEC e pelo edital do Enem 2026.

Enem passa a integrar o Saeb; o que isso significa?

Uma das principais mudanças de 2026 é a integração do Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Saeb é um conjunto de avaliações realizado pelo Inep para diagnosticar a qualidade da educação brasileira. [grifar]Os resultados ajudam o governo a identificar dificuldades de aprendizagem e acompanhar o desempenho dos estudantes nas diferentes etapas de ensino.

Com a mudança, o Enem também passa a ser utilizado para avaliar as competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos ao final da educação básica.

Na prática, o exame passa a cumprir três funções: contribuir para o acesso ao ensino superior, permitir a certificação de conclusão do ensino médio e avaliar a qualidade da educação básica.

Segundo o Inep, a integração permitirá ampliar o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes concluintes, inclusive aqueles matriculados em escolas particulares, e fornecer informações para o planejamento de políticas públicas.

Os resultados do Enem 2026, porém, não serão utilizados para calcular os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Para essa finalidade, continuarão sendo considerados os resultados do Saeb de 2025. A previsão do instituto é divulgar os resultados do Enem com informações para redes de ensino e escolas em 2027, desde que seja atingido o percentual mínimo de participação exigido.

Quem tem inscrição automática no Enem 2026?

A inscrição automática contempla estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública.

O procedimento é realizado com base nas informações enviadas pelas redes de ensino ao MEC. Assim, esses estudantes não precisam preencher todo o formulário de inscrição desde o início.

A medida, no entanto, não dispensa o acesso à Página do Participante. Os alunos precisam confirmar a participação e informar dados complementares, como o município em que desejam fazer a prova, a língua estrangeira escolhida e a necessidade de atendimento especializado, quando for o caso.

A inscrição automática não se aplica a todos os candidatos. Estudantes de escolas particulares e pessoas que já concluíram o ensino médio precisam realizar a inscrição pelos procedimentos tradicionais.

Quem não escolheu inglês ou espanhol na inscrição automática perdeu o prazo?

Os estudantes inscritos automaticamente tiveram até 18 de outubro para escolher entre inglês e espanhol como língua estrangeira da prova. Quem não fez a seleção dentro do prazo recebeu automaticamente a opção de inglês, sem possibilidade de alteração posterior.

Além disso, o preenchimento do questionário socioeconômico é obrigatório para que os participantes com inscrição automática consigam consultar o local de prova.

Enem 2026 terá mais locais de prova?

O Inep anunciou a ampliação dos locais de aplicação, com a previsão de alcançar aproximadamente 10 mil escolas em todo o país.

A medida busca facilitar o deslocamento dos estudantes e aumentar a participação dos concluintes da rede pública. A expectativa do governo é que cerca de 80% desses alunos realizem o exame na própria escola em que estudam.

A ampliação também está relacionada à integração do Enem ao Saeb. Como o exame passa a ser utilizado para avaliar a educação básica, o governo pretende aumentar a participação dos estudantes que estão terminando o ensino médio.

O que mudou na redação do Enem 2026?

O Inep publicou uma nova edição da Cartilha do Participante da Redação do Enem 2026, com orientações sobre a prova, explicações dos critérios de correção e exemplos de textos produzidos por candidatos na edição anterior.

O documento também está disponível em versões adaptadas para participantes com dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e surdez ou deficiência auditiva.

A estrutura da redação, porém, continua a mesma. O candidato deve produzir um texto dissertativo-argumentativo, de até 30 linhas, sobre o tema proposto na prova.

A correção continua dividida em cinco competências, cada uma com pontuação máxima de 200 pontos. A nota total pode chegar a 1.000 pontos.

A cartilha também reforça a importância de utilizar repertórios socioculturais pertinentes ao tema. Referências memorizadas e inseridas sem relação com a discussão podem prejudicar a argumentação.

O que continua igual no Enem 2026?

Apesar das mudanças na organização do exame, a estrutura das provas permanece. O Enem continua dividido em dois domingos, com quatro provas objetivas e uma redação.

No primeiro dia, 8 de novembro, os participantes farão a redação e responderão a 90 questões, divididas entre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

No segundo dia, 15 de novembro, serão aplicadas outras 90 questões, distribuídas entre Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Cada área do conhecimento conta com 45 questões de múltipla escolha.

As notas continuam podendo ser utilizadas em processos seletivos de universidades e programas federais, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras de cada programa.