Guerra de drones no espaço? Startup quer criar 'exército' de satélites controlados por IA

Uma startup britânica quer levar ao espaço uma estratégia semelhante à utilizada em operações militares com drones. A proposta consiste em criar um grupo de satélites controlados por inteligência artificial, capazes de atuar em conjunto para proteger equipamentos em órbita.

Desenvolvido pela Shield Space, o projeto prevê pequenas espaçonaves equipadas com tecnologias de defesa, incluindo lasers, micro-ondas e mecanismos de interceptação física. Os dispositivos poderiam realizar determinadas operações sem depender de comandos constantes enviados da Terra.

Em comunicado, a empresa afirma que pretende realizar sua primeira demonstração em 2027, mas ainda precisa comprovar o funcionamento da tecnologia em condições reais.

Como funcionariam os satélites armados com IA?

A Shield Space pretende utilizar pequenos satélites conhecidos como CubeSats, projetados para atuar em conjunto. Os equipamentos seriam liberados por uma nave-mãe e poderiam funcionar como interceptadores para proteger satélites considerados estratégicos.

A proposta prevê diferentes recursos de defesa, incluindo lasers, micro-ondas e técnicas de interceptação à distância. A inteligência artificial permitiria coordenar operações e executar determinadas tarefas sem depender continuamente de comandos enviados da Terra.

Em entrevista ao Space.com, Graeme Ritchie, cofundador e CEO da Shield Space, afirmou que a empresa pretende implantar até 100 CubeSats por menos de 100 milhões de libras. O executivo comparou esse investimento ao custo de um único satélite de gerações anteriores.

Por que a defesa de satélites preocupa?

O projeto surge em meio a preocupações com a segurança de equipamentos espaciais. Em maio, quatro satélites militares russos se aproximaram do ICEYE-X36, satélite comercial de radar considerado uma fonte de informações para a Ucrânia durante a guerra.

A movimentação foi vista como potencialmente arriscada, diante da possibilidade de interferências ou danos provocados por equipamentos próximos. Em outubro, um dos satélites russos teria passado a aproximadamente 500 metros do ICEYE-X36.

Satélites próximos podem interferir em sinais, utilizar lasers contra sensores ou obrigar outros equipamentos a alterar suas trajetórias e consumir combustível. Esses riscos estão entre as preocupações que motivam propostas de proteção orbital.

Quando será o primeiro teste?

A primeira demonstração da Shield Space está prevista para 2027. Chamada de Projeto Broadsword, a missão deverá integrar o voo compartilhado Transporter-21, da SpaceX, no quarto trimestre daquele ano.

O experimento utilizará dois CubeSats: um modelo 8U e outro menor, de 3U, que funcionará como alvo. O objetivo será demonstrar a aproximação controlada entre os equipamentos, reduzindo a distância inicial de 100 quilômetros para 100 metros.

A missão também avaliará quatro níveis de autonomia, começando com participação humana no controle e avançando até operações quase totalmente autônomas.

Cada unidade de um CubeSat, chamada U, corresponde a um cubo com dez centímetros de lado.

Quais são os desafios da tecnologia?

Um dos principais obstáculos é acomodar sistemas de propulsão, sensores, câmeras, inteligência artificial e equipamentos de defesa em satélites de pequenas dimensões. A Shield Space também aponta limitações relacionadas ao peso, ao consumo de energia e à disponibilidade de dados para treinar sistemas autônomos.

Segundo os fundadores, dados reais de operações espaciais ainda são escassos, e simulações não conseguem reproduzir todas as condições necessárias.

Outro desafio envolve as regras de engajamento, já que equipamentos autônomos destinados a operações militares precisam respeitar limites estabelecidos para o uso da força.

O professor Bleddyn Bowen, especialista em astropolítica da Universidade de Durham, comparou a proposta ao programa Brilliant Pebbles, desenvolvido durante a Guerra Fria para interceptar mísseis balísticos. Em entrevista ao Space.com, Bowen afirmou que sistemas desse tipo ainda exigiriam anos de desenvolvimento e testes.

Entre as dificuldades está a realização de experimentos com armas cinéticas sem produzir detritos orbitais.

Empresa planeja rede de defesa orbital

Após o Projeto Broadsword, a Shield Space pretende desenvolver sistemas maiores e ampliar a capacidade de operação conjunta dos satélites. A empresa planeja testar dois CubeSats de 16U e, posteriormente, uma nave-mãe capaz de transportar dez pequenos satélites.

No longo prazo, o projeto considera a utilização de dez dessas naves distribuídas por diferentes órbitas, formando uma rede de proteção.

A proposta utiliza um princípio semelhante ao do projeto civil Starling, lançado pela Nasa em 2023, que demonstrou a cooperação autônoma entre quatro pequenos satélites. A diferença é que a Shield Space pretende aplicar esse conceito a operações militares de defesa orbital.

A empresa ainda precisa demonstrar que seus equipamentos conseguem operar de forma coordenada e executar manobras autônomas em condições reais.