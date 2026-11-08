Ciência

Guerra de drones no espaço? Startup quer criar 'exército' de satélites controlados por IA

Projeto prevê até 100 pequenos satélites capazes de agir em conjunto para proteger equipamentos estratégicos em órbita

Satélites: startup britânica planeja usar pequenos equipamentos autônomos para defesa em órbita (Magnific/Reprodução)

Satélites: startup britânica planeja usar pequenos equipamentos autônomos para defesa em órbita (Magnific/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 22h32.

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Uma startup britânica quer levar ao espaço uma estratégia semelhante à utilizada em operações militares com drones. A proposta consiste em criar um grupo de satélites controlados por inteligência artificial, capazes de atuar em conjunto para proteger equipamentos em órbita.

Desenvolvido pela Shield Space, o projeto prevê pequenas espaçonaves equipadas com tecnologias de defesa, incluindo lasers, micro-ondas e mecanismos de interceptação física. Os dispositivos poderiam realizar determinadas operações sem depender de comandos constantes enviados da Terra.

Em comunicado, a empresa afirma que pretende realizar sua primeira demonstração em 2027, mas ainda precisa comprovar o funcionamento da tecnologia em condições reais.

Como funcionariam os satélites armados com IA?

A Shield Space pretende utilizar pequenos satélites conhecidos como CubeSats, projetados para atuar em conjunto. Os equipamentos seriam liberados por uma nave-mãe e poderiam funcionar como interceptadores para proteger satélites considerados estratégicos.

A proposta prevê diferentes recursos de defesa, incluindo lasers, micro-ondas e técnicas de interceptação à distância. A inteligência artificial permitiria coordenar operações e executar determinadas tarefas sem depender continuamente de comandos enviados da Terra.

Em entrevista ao Space.com, Graeme Ritchie, cofundador e CEO da Shield Space, afirmou que a empresa pretende implantar até 100 CubeSats por menos de 100 milhões de libras. O executivo comparou esse investimento ao custo de um único satélite de gerações anteriores.

Por que a defesa de satélites preocupa?

O projeto surge em meio a preocupações com a segurança de equipamentos espaciais. Em maio, quatro satélites militares russos se aproximaram do ICEYE-X36, satélite comercial de radar considerado uma fonte de informações para a Ucrânia durante a guerra.

A movimentação foi vista como potencialmente arriscada, diante da possibilidade de interferências ou danos provocados por equipamentos próximos. Em outubro, um dos satélites russos teria passado a aproximadamente 500 metros do ICEYE-X36.

Satélites próximos podem interferir em sinais, utilizar lasers contra sensores ou obrigar outros equipamentos a alterar suas trajetórias e consumir combustível. Esses riscos estão entre as preocupações que motivam propostas de proteção orbital.

Quando será o primeiro teste?

A primeira demonstração da Shield Space está prevista para 2027. Chamada de Projeto Broadsword, a missão deverá integrar o voo compartilhado Transporter-21, da SpaceX, no quarto trimestre daquele ano.

O experimento utilizará dois CubeSats: um modelo 8U e outro menor, de 3U, que funcionará como alvo. O objetivo será demonstrar a aproximação controlada entre os equipamentos, reduzindo a distância inicial de 100 quilômetros para 100 metros.

A missão também avaliará quatro níveis de autonomia, começando com participação humana no controle e avançando até operações quase totalmente autônomas.

Cada unidade de um CubeSat, chamada U, corresponde a um cubo com dez centímetros de lado.

Quais são os desafios da tecnologia?

Um dos principais obstáculos é acomodar sistemas de propulsão, sensores, câmeras, inteligência artificial e equipamentos de defesa em satélites de pequenas dimensões. A Shield Space também aponta limitações relacionadas ao peso, ao consumo de energia e à disponibilidade de dados para treinar sistemas autônomos.

Segundo os fundadores, dados reais de operações espaciais ainda são escassos, e simulações não conseguem reproduzir todas as condições necessárias.

Outro desafio envolve as regras de engajamento, já que equipamentos autônomos destinados a operações militares precisam respeitar limites estabelecidos para o uso da força.

O professor Bleddyn Bowen, especialista em astropolítica da Universidade de Durham, comparou a proposta ao programa Brilliant Pebbles, desenvolvido durante a Guerra Fria para interceptar mísseis balísticos. Em entrevista ao Space.com, Bowen afirmou que sistemas desse tipo ainda exigiriam anos de desenvolvimento e testes.

Entre as dificuldades está a realização de experimentos com armas cinéticas sem produzir detritos orbitais.

Empresa planeja rede de defesa orbital

Após o Projeto Broadsword, a Shield Space pretende desenvolver sistemas maiores e ampliar a capacidade de operação conjunta dos satélites. A empresa planeja testar dois CubeSats de 16U e, posteriormente, uma nave-mãe capaz de transportar dez pequenos satélites.

No longo prazo, o projeto considera a utilização de dez dessas naves distribuídas por diferentes órbitas, formando uma rede de proteção.

A proposta utiliza um princípio semelhante ao do projeto civil Starling, lançado pela Nasa em 2023, que demonstrou a cooperação autônoma entre quatro pequenos satélites. A diferença é que a Shield Space pretende aplicar esse conceito a operações militares de defesa orbital.

A empresa ainda precisa demonstrar que seus equipamentos conseguem operar de forma coordenada e executar manobras autônomas em condições reais.

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