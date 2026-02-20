Ciência

Uso precoce de celular amplia riscos à saúde das crianças

Dados indicam que crianças que recebem smartphone antes dos 13 anos apresentam mais queixas de saúde mental ao longo da juventude

Celulares: pesquisadores apontam que o aparelho não costuma aparecer nos sonhos porque tem pouco peso emocional no inconsciente (Pixabay)

Celulares: pesquisadores apontam que o aparelho não costuma aparecer nos sonhos porque tem pouco peso emocional no inconsciente (Pixabay)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 06h45.

A idade em que uma criança ganha o primeiro smartphone pode influenciar diretamente sua saúde mental e emocional. É o que aponta uma pesquisa com dados de mais de 10 mil adolescentes publicada  na revista Pediatrics, que encontrou associação entre o acesso precoce ao aparelho e maior incidência de sintomas como ansiedade, depressão e alterações no sono ao longo da adolescência.

Celular aumenta risco de sofrimento psíquico

O estudo acompanhou adolescentes por um período de até seis anos e analisou não só o tempo diário dedicado às telas, mas também a idade em que cada participante passou a ter um smartphone próprio. Os dados mostram que, aos 12 anos, 64% já eram donos do aparelho. Aos 14, esse índice chegava a 89%. A idade mediana para a obtenção do primeiro celular foi de 11 anos.

De acordo com a pesquisa, crianças que receberam o primeiro smartphone antes dos 13 anos apresentaram maior probabilidade de relatar sofrimento psicológico posteriormente. A pesquisa identificou que quanto mais cedo ocorre o acesso individual ao dispositivo, maiores são os riscos de exposição excessiva a redes sociais, cyberbullying e conteúdos inadequados.

Na comparação entre jovens que já tinham o dispositivo e aqueles que ainda não tinham, o grupo com smartphone apresentou 30% mais probabilidade de desenvolver depressão, 40% mais risco de obesidade e 60% mais chance de enfrentar distúrbios do sono, incluindo dormir menos do que o recomendado.

Sono pode ser prejudicado pelo uso de telas

Os pesquisadores também observaram impacto no padrão de sono. O uso frequente de telas à noite está associado à redução do tempo de descanso e à piora da qualidade do sono, o que pode afetar o desempenho escolar, a memória e o equilíbrio emocional. Além disso, o acesso irrestrito a aplicativos e notificações tende a estimular um comportamento de checagem compulsiva, reforçando ciclos de dependência digital.

Impacto pode ser diferente entre meninos e meninas

Outro ponto destacado é a diferença de impacto entre meninos e meninas. O levantamento indica que as meninas podem apresentar maior vulnerabilidade a efeitos ligados à pressão estética e à comparação social em plataformas digitais, enquanto meninos estariam mais expostos a conteúdos agressivos ou de risco. Ainda assim, ambos os grupos mostram aumento de sintomas quando o uso começa em idades muito precoces.

Qual é a idade ideal?

O estudo não afirma que o smartphone, por si só, cause transtornos mentais, mas reforça que a combinação entre acesso precoce, ausência de supervisão e uso intenso aumenta a probabilidade de prejuízos à saúde. Os autores defendem que a idade mínima de 13 anos, frequentemente adotada como referência por plataformas digitais, seja considerada um parâmetro importante pelas famílias.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) estabelece orientações sobre o tempo diário de exposição às telas de acordo com a faixa etária. Para crianças de 2 a 5 anos, a recomendação é de no máximo uma hora por dia. Entre 6 e 10 anos, o período indicado varia de uma a duas horas diárias. Já para adolescentes de 11 a 18 anos, o limite sugerido é de duas a três horas por dia. A entidade também orienta que o acesso a dispositivos eletrônicos ocorra com acompanhamento de um responsável.

Independentemente do tipo de dispositivo, seja celular ou tablet, a SBP orienta: não permitir o uso de telas no quarto durante a noite, definir horários específicos para acessar os aparelhos, incentivar práticas esportivas e convivência presencial e, nas fases mais iniciais da infância, dar preferência a dispositivos que não ofereçam acesso ilimitado à internet.

Acompanhe tudo sobre:Pesquisas científicasSmartphones

Mais de Ciência

Quem é Simon, o único gato da história a receber uma medalha de guerra?

Pesquisa identifica célula que 'esconde' câncer dentro do corpo

China cria material orgânico que amplia segurança de baterias de lítio

Pesquisadores chineses batem recorde de transmissão ao unir fibra óptica e rede sem fio

Mais na Exame

Ciência

Quem é Simon, o único gato da história a receber uma medalha de guerra?

Pop

BBB 26: quem são os possíveis alvos do líder Jonas para o Paredão

Mundo

12h de trabalho e greves limitadas: o que muda com reforma trabalhista de Milei

EXAME Agro

A aposta da John Deere na retomada do agro para chegar a US$ 5 bilhões em 2026