Inverno 2026 começa hoje; saiba o que esperar da estação mais fria do ano

O inverno no Hemisfério Sul começa oficialmente neste domingo, 21 de junho de 2026, às 5h24 (horário de Brasília), e segue até 22 de setembro.

A estação é tradicionalmente marcada pelo tempo mais seco em grande parte do país, pela redução das chuvas no Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste, além da chegada de massas de ar frio vindas do sul do continente.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o inverno também costuma registrar episódios de geada no Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul, além de possíveis ocorrências de neve nas áreas serranas da Região Sul e friagens que podem atingir estados da Região Norte, como Acre, Rondônia e sul do Amazonas.

Outra característica comum da estação é a formação de nevoeiros durante as manhãs, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o que pode reduzir a visibilidade em estradas e aeroportos.

Além disso, a combinação entre baixa umidade do ar e ausência de chuva favorece queimadas e agrava problemas respiratórios.

Qual impacto do El Niño neste inverno?

Neste ano, o inverno deve apresentar uma particularidade importante: a formação gradual do fenômeno El Niño.

A expectativa dos meteorologistas é de temperaturas acima da média em grande parte do Brasil, embora ondas de frio continuem ocorrendo ao longo da estação.

Dados do Inmet indicam que há mais de 60% de probabilidade de configuração do El Niño já durante o trimestre de junho, julho e agosto. A partir do segundo semestre, essa chance aumenta para mais de 80%.

Na prática, isso significa um inverno menos rigoroso do que o observado em anos sob influência da La Niña.

Ainda assim, as incursões de ar polar continuarão provocando quedas acentuadas de temperatura em diversos momentos da estação.

Inverno 2026 no Brasil

A previsão climática para o trimestre de inverno indica comportamentos diferentes entre as cinco regiões brasileiras. Veja:

Região Sul

Deve registrar temperaturas acima da média na maior parte da estação;

O Rio Grande do Sul tende a concentrar volumes de chuva acima da média;

Região Sudeste

O volume de chuvas deve ficar acima do normal na região centro-sul de São Paulo;

As temperaturas tendem a ficar acima da média histórica em diversos períodos;

Massas de ar frio continuarão provocando quedas temporárias nos termômetros.

Região Centro-Oeste

A estação deve manter características de baixa umidade e pouca chuva;

Há previsão de temperaturas acima da média, principalmente no mês de agosto;

O risco de queimadas aumenta durante o período seco.

Região Nordeste

O litoral leste deve continuar recebendo chuvas associadas aos sistemas típicos da estação.

No interior, a tendência é de precipitações abaixo da média. Maranhão deve registrar tempo quente e com poucas chuvas;

O avanço do El Niño pode reforçar períodos de seca em algumas áreas.

Região Norte

O noroeste da região continua concentrando os maiores volumes de chuva do país;

Em áreas do sul da Amazônia, a estação deve ser mais seca;

O El Niño pode reduzir as chuvas e favorecer temperaturas até 1 °C acima da média pra época;

Vai chover no inverno de 2026?

A pergunta ganhou força após um outono marcado por episódios de chuva fora do padrão em diversas áreas do país.

Em cidades do Centro-Oeste e do Sudeste, por exemplo, foram registrados eventos de precipitação em períodos que normalmente já seriam mais secos.

Apesar dessas ocorrências recentes, a tendência para o inverno continua sendo de redução das chuvas na maior parte do território nacional.

O padrão climático típico da estação deve prevalecer principalmente no Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste.

A principal exceção está na Região Sul. Com o avanço do El Niño, a previsão indica chuvas acima da média, especialmente no Rio Grande do Sul.

Historicamente, o fenômeno aumenta a frequência de precipitações na região e pode favorecer episódios de chuva intensa.

Já nas regiões Norte e Nordeste, os efeitos costumam ser opostos. O El Niño tende a reduzir os volumes de chuva e aumentar o risco de períodos mais secos, principalmente em áreas do interior.

Por isso, embora algumas áreas ainda possam registrar eventos isolados de chuva, a previsão geral para o inverno de 2026 é de uma estação mais seca em boa parte do país, com temperaturas acima da média e influência crescente do El Niño ao longo dos próximos meses.