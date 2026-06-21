Inverno 2026 começa hoje; saiba o que esperar da estação mais fria do ano

Apesar de registrar baixas temperaturas, o inverno 2026 não deve ser tão rigoroso (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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Publicado em 21 de junho de 2026 às 05h00.
O inverno no Hemisfério Sul começa oficialmente neste domingo, 21 de junho de 2026, às 5h24 (horário de Brasília), e segue até 22 de setembro.
A estação é tradicionalmente marcada pelo tempo mais seco em grande parte do país, pela redução das chuvas no Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste, além da chegada de massas de ar frio vindas do sul do continente.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o inverno também costuma registrar episódios de geada no Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul, além de possíveis ocorrências de neve nas áreas serranas da Região Sul e friagens que podem atingir estados da Região Norte, como Acre, Rondônia e sul do Amazonas.
Outra característica comum da estação é a formação de nevoeiros durante as manhãs, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o que pode reduzir a visibilidade em estradas e aeroportos.
Além disso, a combinação entre baixa umidade do ar e ausência de chuva favorece queimadas e agrava problemas respiratórios.
Neste ano, o inverno deve apresentar uma particularidade importante: a formação gradual do fenômeno El Niño.
A expectativa dos meteorologistas é de temperaturas acima da média em grande parte do Brasil, embora ondas de frio continuem ocorrendo ao longo da estação.
Dados do Inmet indicam que há mais de 60% de probabilidade de configuração do El Niño já durante o trimestre de junho, julho e agosto. A partir do segundo semestre, essa chance aumenta para mais de 80%.
Na prática, isso significa um inverno menos rigoroso do que o observado em anos sob influência da La Niña.
Ainda assim, as incursões de ar polar continuarão provocando quedas acentuadas de temperatura em diversos momentos da estação.
A previsão climática para o trimestre de inverno indica comportamentos diferentes entre as cinco regiões brasileiras. Veja:
A pergunta ganhou força após um outono marcado por episódios de chuva fora do padrão em diversas áreas do país.
Em cidades do Centro-Oeste e do Sudeste, por exemplo, foram registrados eventos de precipitação em períodos que normalmente já seriam mais secos.
Apesar dessas ocorrências recentes, a tendência para o inverno continua sendo de redução das chuvas na maior parte do território nacional.
O padrão climático típico da estação deve prevalecer principalmente no Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste.
A principal exceção está na Região Sul. Com o avanço do El Niño, a previsão indica chuvas acima da média, especialmente no Rio Grande do Sul.
Historicamente, o fenômeno aumenta a frequência de precipitações na região e pode favorecer episódios de chuva intensa.
Já nas regiões Norte e Nordeste, os efeitos costumam ser opostos. O El Niño tende a reduzir os volumes de chuva e aumentar o risco de períodos mais secos, principalmente em áreas do interior.
Por isso, embora algumas áreas ainda possam registrar eventos isolados de chuva, a previsão geral para o inverno de 2026 é de uma estação mais seca em boa parte do país, com temperaturas acima da média e influência crescente do El Niño ao longo dos próximos meses.