Nasa divulga imagem do amanhecer em Marte registrada pelo rover Curiosity; veja as fotos

A Nasa divulgou, nesta terça-feira, 6, uma imagem do amanhecer em Marte registrada pelo rover Curiosity. A fotografia mostra a luz do Sol sobre escarpas formadas há bilhões de anos na superfície do planeta.

O registro foi feito pela câmera Mastcam, instalada no veículo, cerca de uma hora após o nascer do Sol. Ao fundo da imagem aparecem penhascos moldados pela ação dos ventos marcianos.

O Curiosity chegou a Marte em 2012, quando pousou na cratera Gale, localizada perto do equador do planeta. Desde 2014, o veículo percorre o Monte Sharp, formação com cinco quilômetros de altura que se ergue a partir do fundo da cratera.

"Os picos escarpados e claros ao longe fazem parte de uma camada rochosa cuja aparência é bastante diferente da de todas as camadas que o rover atravessou até agora", afirmou Ashwin Vasavada, cientista planetário do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, na Califórnia (EUA), e cientista do projeto Curiosity.

Rover Curiosity registra amanhecer em Marte durante exploração do Monte Sharp. (NASA/JPL-Caltech/MSSS/Divulgação)

Segundo o pesquisador, uma das hipóteses analisadas pela equipe relaciona a origem dessa formação ao acúmulo de materiais transportados pelo vento.

"Acreditamos que ela tenha sido, no passado, formada por sedimentos transportados pelo vento, talvez areia ou até mesmo cinzas levadas para dentro da cratera por atividades vulcânicas nas proximidades. Depois que os sedimentos se consolidaram e viraram rocha, eras de ação dos ventos esculpiram essa camada rochosa, formando cristas chamadas yardangs."

Os yardangs, cristas rochosas esculpidas pela erosão causada pelo vento, provavelmente surgiram há cerca de 3 bilhões de anos, período próximo ao da formação do restante da montanha. A camada ocupa uma extensão de 16 quilômetros na região noroeste do Monte Sharp.

Imagem da Nasa mostra amanhecer sobre escarpas rochosas na superfície de Marte. (Nasa/Divulgação)

Apesar da idade, essa formação não integra, segundo Vasavada, a sequência contínua de estratos que constitui as diferentes camadas da montanha.

"Contudo, a camada de yardangs não parece fazer parte da sequência contínua de estratos que compõem as camadas sobrepostas do Monte Sharp. Ela foi acrescentada um pouco mais tarde. Está acima do que os geólogos chamam de discordância: um intervalo temporal em que camadas anteriores foram erodidas antes que novas camadas se depositassem sobre elas", disse Vasavada.

Durante o percurso pelo Monte Sharp, o Curiosity já superou mais de um quilômetro de elevação. Segundo a agência espacial americana, trata-se da maior subida realizada até hoje em Marte.

As diferentes camadas que compõem a montanha preservam registros de períodos do passado geológico marciano. A análise dessas formações permitiu aos cientistas obter informações sobre lagos e riachos que existiram na região quando Marte apresentava condições mais úmidas e quentes do que as atuais.

A expectativa da Nasa, segundo Vasavada, é que o Curiosity chegue à camada de yardangs em 2027 ou 2028. Quando alcançar a região, o rover deverá usar seus instrumentos para analisar a geologia da formação.

Curiosity investiga condições do passado de Marte

Amanhecer em Marte é registrado pelo Curiosity durante percurso pelo Monte Sharp. (Nasa/Divulgação)

A missão do Curiosity inclui o estudo da geologia e do clima de Marte e a investigação sobre a possibilidade de o planeta ter apresentado, no passado, condições adequadas à existência de vida microbiana.

O veículo é um dos dois rovers da Nasa que operam atualmente na superfície marciana. O outro é o Perseverance, que percorre as bordas da cratera Jezero, localizada no hemisfério norte de Marte.

A fotografia divulgada pela Nasa também registra diferenças entre o amanhecer observado na Terra e aquele visto da superfície marciana. Vasavada comparou a paisagem registrada pelo Curiosity com uma região do Arizona, nos Estados Unidos.

"Essa paisagem tem um aspecto selvagem que me lembra uma viagem de carro pelo Monument Valley, no Arizona. É quase possível sentir o silêncio e a imensidão do espaço aberto sob o céu. Mas, por mais familiar que isso pareça, o céu é alaranjado e o nascer do sol tem tons de azul. É como a Terra, mas é definitivamente Marte", disse Vasavada.